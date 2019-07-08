Тайное письмо посла Британии в США с оценкой Трампа попало в СМИ

Министерство иностранных дел Великобритании не поставило под сомнение достоверность просочившихся документов

Фото: AFP

Утечка данных по дипломатическим каналам показала, что британский посол в Соединенных Штатах считает администрацию Дональда Трампа неумелой, спутанной внутренней борьбой и такой, что вряд ли улучшится.

Содержание письма посла Кима Даррока о текущем состоянии администрации США опубликовала газета Daily Mail.

"Мы действительно не считаем, что эта администрация станет значительно более нормальной; менее недееспособной; менее непредсказуемой; менее расколотой; менее дипломатично неуклюжей и неумелой", – написал Даррок в одном из серии выложенных документов, охватывающей период с 2017 года по настоящее время.

Министерство иностранных дел Великобритании не поставило под сомнение достоверность просочившихся документов. Оно назвало утечку "позорным поведением" и заявило, что общественность ожидает от дипломатов честных оценок политики в странах, где они размещены.

Министр юстиции Дэвид Гауке назвал утечку "позорной", но сказал, что Британия "должна ожидать от наших послов правды, как они ее видят".

Записки также характеризовали политику Трампа по Ирану как "непоследовательную, хаотичную".

Даррок сказал, что существуют сомнения относительно того, будет ли Белый дом когда-то выглядеть компетентным, а единственным способом общения с президентом является простота и прямота.

Он сказал, что в то время как Трамп был "ослеплен" британским приемом в ходе государственного визита, который состоялся в июне, успешный визит не приведет к фундаментальным сдвигам в его приоритетах.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп полагает, что посол Великобритании в США Ким Дэррок плохо справляется со своими обязанностями.

По словам главы государства, Дэррок "не служил Соединенному Королевству хорошо". "Мы не являемся поклонниками этого человека", — сказал президент США в воскресенье журналистам в штате Нью-Джерси, трансляцию вел телеканал "Фокс ньюс". — Я мог бы сказать что-то о нем, но я не буду тратить время".

Ранее мы писали о том, как прошел визит Трампа в Букингемский дворец.

На банкете в Букингемском дворце, организованном в честь приезда президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи, королева Великобритании Елизавета II заявила, что альянс Лондона с Вашингтоном скреплен общими ценностями и потому просуществует долгие годы.

По словам британского монарха, "визиты американских президентов всегда напоминают о тесной и многолетней дружбе между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами".

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