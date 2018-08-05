Температура в Лиссабоне достигла наивысшей отметки за последние 37 лет

Сегодня, 17:59

В целом температурный рекорд в Португалии был установлен в 2003 году и составил + 47,7 градуса.

Температура в Лиссабоне достигла наивысшей отметки за последние 37 лет

В субботу, 4 августа, в столице Португалии зафиксировано 44 градуса по Цельсию – жара побила температурный рекорд 37-летней давности.

Метеорологическая служба Португалии заявила, что температура в столице достигла 44 градусов по Цельсию во второй половине дня в субботу, превзойдя предыдущий температурный рекорд, зафиксированный в Лиссабоне 1981 года – 43 градуса.

Наивысшая в этот день температура – 46,8 градуса была зафиксирована в городе Алвега в центре страны. В целом температурный рекорд в Португалии был установлен в 2003 году  –  47,7 градуса выше нуля. 

Как известно, аномальная жара в настоящее время охватила Францию, Японию, Канаду.

Весь Старый Свет продолжает страдать от аномальной жары, установившейся практически по всей Европе из-за потоков разгоряченного воздуха, поступающего с африканского континента.

Так, из-за сложившейся ситуации власти Италии объявили в 18 крупнейших городах, в том числе в Милане, Генуе, Риме, Вероне, Венеции, Болонье "красный" – то есть, самый высокий – уровень опасности. Местные синоптики прогнозируют температуру до 40 градусов Цельсия.

А  Швецию из-за небывалой жары охватили лесные пожары
Португалия, температура, рекорд, жара
Источник:

Associated Press

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