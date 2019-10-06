Теперь могут посадить: еще одна страна Европы запретила шлепать детей

Физическое воспитание родителями своих чад приравняли к нападению на взрослого человека

/ Фото: Pixabay

Власти Шотландии последовали примеру Франции и тоже запретили родителям применять физические наказания в отношении своих детей.

Об этом сообщает BBC.

Соответствующий закон был принят большинством голосов в шотландском парламенте. Теперь за подобные меры "в воспитательных" целях будет ждать уголовная ответственность, приравненная к нападению на взрослого.

Автор законопроекта, бывший сотрудник полиции Джон Финни, утверждает, что порка учит детей тому, что "применение силы – это правильно". Он уверен, что данный запрет станет сигналом того, "что применение насилия недопустимо при любых обстоятельствах".

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По его словам, имеются "неопровержимые" доказательства того, что физическое наказание наносит детям психологические травмы, при этом не являясь эффективной формой дисциплины и может легко перейти в физическое насилие.

Шотландские консерваторы выступили против данной инициативы. Они утверждают, что законопроект лишь вредит – теперь "хорошим родителям" грозит уголовная ответственность за использование "наказания в разумных целях".

В составе Соединенного Королевства Шотландия стала первой страной, которая приняла данную меру. Но, в целом, это уже не новость – родителям в 58 странах мира уже запрещено физически наказывать чад.

Напомним, в прошлом году весь мир всколыхнул жуткий случай домашнего насилия во Франции, где родственники убили девятилетнего мальчика за отказ делать домашнее задание.

В то же время, под патронатом Министерства юстиции в Украине внедряют новый проект, участники которого по-новому попытаются бороться с различными семейными неурядицами, в том числе и со случаями домашнего насилия.

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