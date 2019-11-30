Теракт на Лондонском мосту: в МВД Британии озвучили новые подробности

В декабре прошлого года нападавший вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Peter Nicholls

Британская полиция, ведущая расследование теракта, совершенного на Лондонском мосту, считает, что застреленный преступник действовал один, и не ищет его сообщников. Об этом заявил в субботу в интервью телеканалу Sky News заместитель главы МВД Великобритании Брэндон Льюис.

"Важно, что полиция не ищет подозреваемых или сообщников", - сказал Льюис.

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Ранее глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу подтвердил, что инцидент, произошедший в пятницу, 29 ноября, днем на Лондонском мосту, был терактом. Полиция прибыла на место событий около 14:00 по местному времени после поступления сообщений о нападении на людей с применением холодного оружия. По словам Басу, на поясе у злоумышленника, застреленного полицейскими, было закреплено фальшивое взрывное устройство. В результате нападения погибли мужчина и женщина. Еще три человека продолжают находиться в больнице.

По информации полиции, нападение совершил 28-летний Усман Хан, проживавший в английском графстве Стаффордшир. Подозреваемый был хорошо известен спецслужбам. В 2012 году его осудили за связи с террористами. В декабре прошлого года он вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению.

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