Теракт в Лондоне: на улицах появились вооруженные патрули полиции

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Peter Nicholls

Шеф Скотленд-Ярда Крессида Дик сообщила о том, что улицы Лондона усиленно патрулируются после совершенного накануне террористического акта.

"В Лондоне вы увидите существенное увеличение числа вооруженных полицейских. Мы пересматриваем программу развлекательных мероприятий, чтобы гарантировать, что они будут безопасными", - сказала она журналистам по итогам посещения места преступления на Лондонском мосту.

"У нас много туристов, магазины открыты, люди ведут свою обычную жизнь. Мы не позволим преступникам, как этот, взять под контроль наш город", – заявила шеф столичной полиции.

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"Следствие идет очень быстро", - гарантировала Дик, повторив, что, полиция не считает, что у преступника были сообщники.

"Мы полагаем, что этот человек действовал в одиночку, мы продолжим расследование", – сказала она.

29 ноября около 14:00 по местному времени мужчина, на поясе которого было закреплено фальшивое взрывное устройство, напал с ножом на людей в историческом здании лондонской гильдии рыботорговцев, расположенном на северном берегу Темзы на Лондонском мосту. Инцидент произошел на встрече выпускников и преподавателей программы Института криминологии Кембриджского университета.

На улице террорист был задержан, прибывшие на место полицейские застрелили его при попытке сопротивления. Преступником оказался 28-летний Усман Хан. В 2012 году он был признан виновным в намерении взорвать Лондонскую фондовую биржу и приговорен к 16 годам тюремного заключения. В декабре прошлого года, отбыв в тюрьме 7 лет, Хан вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению и был обязан носить электронный браслет.

Жертвами нападения стали мужчина и женщина, их личности и национальность не называются. Еще три человека продолжают находиться в больнице.

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