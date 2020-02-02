Теракт в Лондоне: новые подробности, видео ликвидации террориста

Правоохранители воссоздали порядок событий перед атакой в Стретеме

В результате теракта в Лондоне, который произошел 2 февраля на юге британской столицы, были ранены двое прохожих, сообщили в Скотленд-Ярде после случившегося.

Также правоохранители подтвердили, что злоумышленник мертв.

В BBC сообщили подробности случившегося. Предположительно около 14:00 по местному времени (15:00 по Киеву) в лондонском Стретеме вооруженный ножом мужчина зашел в один из магазинов и атаковал находившихся там людей.

Позже он вышел на улицу и нанес ножевое ранение проходившей мимо женщине.

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После этого на место теракта оперативно прибыли полицейские – тремя выстрелами они ликвидировали террориста.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поблагодарил всех сотрудников чрезвычайных служб за оперативную реакцию.

"Спасибо всем чрезвычайным службам, которые реагировали на инцидент в Стретеме, объявленный полицией связанным с терроризмом. Мои мысли со всеми потерпевшими", – написал он в Twitter.

Множество очевидцев выложили видео с места теракта. На них видно большое полицейское присутствие и лежащего на земле злоумышленника.

Информация о личных данных либо мотивах террориста пока что остается неизвестной.

Эта атака очень напоминает осенний инцидент, когда 29 ноября мужчина набросился на людей с ножом на Лондонском мосту. Тогда, помимо самого злоумышленника, погибли два человека.

Напомним, в 2018 году 29-летний выходец из Судана Салих Хатер совершил теракт в центре Лондона – на автомобиле Ford Fiesta он врезался в ограждение у здания парламента Соединенного Королевства, перед этим сбив нескольких человек.

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