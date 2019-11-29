Теракт в Лондоне: скончался раненый прохожий

Число погибших в результате нападения на Лондонском мосту составило два человека.

Об этом пишет британское издание The Independent.

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По данным источника газеты в Национальной службе здравоохранения Великобритании, кроме нападавшего, застреленного сотрудником сил правопорядка, есть еще одна жертва, этот человек скончался позднее.

Ранее британская полициясообщила о нападении с ножом возле Лондонского моста. В полиции отметили, что в результате инцидента есть раненые.

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В свою очередь мэр Лондона Садик Хан заявил, что среди пострадавших есть тяжелораненые.

Напомним, в прошлом году 29-летний выходец из Судана Салих Хатер совершил теракт в центре Лондона – на автомобиле Ford Fiesta он врезался в ограждение у здания парламента Соединенного Королевства, перед этим сбив нескольких человек. Двое пострадавших были доставлены с травмами в больницы, третьему помощь была оказана на месте происшествия.

А в 2017 году в британском Манчестере произошел взрыв во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Жертвами теракта стали не менее 22 человек и еще почти 120 пострадали. Ответственность за атаку на себя взяли боевики ИГИЛ.

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