Теракт в Лондоне: совершившим наезд на людей оказался иммигрант из Судана

Сегодня, 03:27

Ночью накануне инцидента мужчина на протяжении нескольких часов объезжал туристические места в центральной части британской столицы

Скрин с видео
Скрин с видео

Получивший британское гражданство иммигрант из Судана Салих Хатер оказался мужчиной, который во вторник совершил наезд на людей в Лондоне возле здания британского парламента. Такую информацию приводит во вторник газета "Дейли мейл", – пишет ТАСС.

По данным издания, 29-летний мужчина покинул свою квартиру в Бирмингеме вечером в понедельник и прибыл в Лондон в ранние часы вторника. Как сообщается, ночью накануне инцидента он на протяжении нескольких часов объезжал туристические места в центральной части британской столицы. В районе Вестминстер он провел около 90 минут.

Отмечается, что Салих Хатер был известен полиции графства Уэст-Мидлендс.

Ранее телеканал "Скай ньюс" сообщил, что стоявший за инцидентом мужчина проживал в Бирмингеме и учился в Ковентри.

Во вторник в 07:37 часов по местному времени водитель на легковом автомобиле серебристого цвета марки Ford Fiesta ("Форд фиеста") совершил наезд на велосипедистов и пешеходов у здания парламента Соединенного Королевства, после чего продолжил движение и врезался в ограждение возле помещений Палаты лордов. В результате инцидента пострадали трое человек, из них двое – мужчина и женщина – были госпитализированы с легкими травмами, еще одному пострадавшему помощь была оказана на месте происшествия. Доставленные в больницу лица уже выписаны.

Накануне премьер-министр Великобритании Терезы Мэй призвала сограждан проявлять бдительность в связи с наездом автомобиля на велосипедистов у здания британского парламента в Лондоне. 

"Угроза терроризма в Соединенном Королевстве все еще находится на серьезном уровне. Я призываю общественность продолжать проявлять бдительность", – заявила Мэй.

Также сообщалось, 19-летний мигрант во Франции ранил ножом четырех человек.

Напомним, за первые шесть месяцев 2018 года в Германии было совершено 627 нападений на беженцев, которые находились за пределами приютов. Также было совершено 77 атак на приюты для беженцев. В результате нападений 120 человек получили телесные повреждения. 

Как сообщалось, Италия отказалась принимать обратно беженцев, которые зарегистрировались в этой стране, но оказались в Германии.

В то же время власти Дании предложили создать центры приема беженцев в третьих странах, в частности в Африке.
Лондон, теракт, мигранты, мигрант

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: AFP

Тереза Мэй: угроза терроризма в Великобритании находится на высоком уровне

Сегодня, 00:44

Полиция Великобритании рассматривает инцидент с наездом автомобиля на людей возле здания парламента в Лондоне как теракт

Евросоюз

Фото: pixabay.com

19-летний мигрант во Франции ранил ножом четырех человек

Вчера, 23:22

События развернулись на улице возле дома, где парень проживал с родственником
Загрузка...

США

Фото: AFP

"Сумасшедшие животные": Трамп отреагировал на теракт в Лондоне

Вчера, 18:22

20-летний водитель автомобиля Ford Fiesta серебряного цвета наехал на нескольких велосипедистов и пешеходов

Евросоюз

Фото: AFP

Теракт в Лондоне: полиция начала снимать оцепление у здания парламента

Вчера, 17:16

Двое пострадавших были доставлены с травмами в больницы, третьему помощь была оказана на месте происшествия
Загрузка...