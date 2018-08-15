Теракт в Лондоне: совершившим наезд на людей оказался иммигрант из Судана

Получивший британское гражданство иммигрант из Судана Салих Хатер оказался мужчиной, который во вторник совершил наезд на людей в Лондоне возле здания британского парламента. Такую информацию приводит во вторник газета "Дейли мейл", – пишет ТАСС.

По данным издания, 29-летний мужчина покинул свою квартиру в Бирмингеме вечером в понедельник и прибыл в Лондон в ранние часы вторника. Как сообщается, ночью накануне инцидента он на протяжении нескольких часов объезжал туристические места в центральной части британской столицы. В районе Вестминстер он провел около 90 минут.

Отмечается, что Салих Хатер был известен полиции графства Уэст-Мидлендс.

Ранее телеканал "Скай ньюс" сообщил, что стоявший за инцидентом мужчина проживал в Бирмингеме и учился в Ковентри.

Во вторник в 07:37 часов по местному времени водитель на легковом автомобиле серебристого цвета марки Ford Fiesta ("Форд фиеста") совершил наезд на велосипедистов и пешеходов у здания парламента Соединенного Королевства, после чего продолжил движение и врезался в ограждение возле помещений Палаты лордов. В результате инцидента пострадали трое человек, из них двое – мужчина и женщина – были госпитализированы с легкими травмами, еще одному пострадавшему помощь была оказана на месте происшествия. Доставленные в больницу лица уже выписаны.

Накануне премьер-министр Великобритании Терезы Мэй призвала сограждан проявлять бдительность в связи с наездом автомобиля на велосипедистов у здания британского парламента в Лондоне.

"Угроза терроризма в Соединенном Королевстве все еще находится на серьезном уровне. Я призываю общественность продолжать проявлять бдительность", – заявила Мэй.

Также сообщалось, 19-летний мигрант во Франции ранил ножом четырех человек.

Напомним, за первые шесть месяцев 2018 года в Германии было совершено 627 нападений на беженцев, которые находились за пределами приютов. Также было совершено 77 атак на приюты для беженцев. В результате нападений 120 человек получили телесные повреждения.

Как сообщалось, Италия отказалась принимать обратно беженцев, которые зарегистрировались в этой стране, но оказались в Германии.

В то же время власти Дании предложили создать центры приема беженцев в третьих странах, в частности в Африке.