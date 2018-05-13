Теракт в Париже: полиция задержала еще одного мужчину

Полиция Франции в Страсбурге задержала друга мужчины, который с ножом напал на пешеходов в центральной части Парижа. Полицейские допросят этого человека.

Напомним, нападение произошло недалеко от Парижской оперы. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали, двое из них получили тяжелые ранения. Полиция ликвидировала злоумышленника.

Исламским террористом, напавшим с ножом на прохожих в центре Парижа, оказался 20-летний уроженец Чечни Хамзат Азимов, который в 2010 году получил гражданство Франции.

В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил чеченское происхождение Азимова, напавшего на прохожих в Париже и подчеркнул, что злоумышленник уже долгое время проживал во Франции.

Кроме того, ранее правоохранители задержали его родителей. В настоящее время они находятся под арестом. Их допрашивают сотрудники полиции.