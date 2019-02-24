Тереза Мэй назвала дату повторного голосования по сделке о Brexit
Британский премьер надеется, что депутаты поддержат ее соглашение с ЕС, чтобы избежать "жесткого" Brexit
До 12 марта британский парламент должен повторно проголосовать по сделке насчет выхода Великобритании из Евросоюза, которую заключили Брюссель и британский премьер Тереза Мэй, сообщила последняя.
"Полноценного голосования в парламенте на следующей неделе не будет, но мы гарантируем, что это произойдет до 12 марта", — цитирует ее Reuters.
В свою очередь, глава британского правительства выразила надежду на то, что депутаты поддержат соглашение с ЕС, чтобы избежать "жесткого" Brexit.
"Выход из ЕС 29 марта со сделкой все еще в пределах нашей досягаемости, и это то, над чем мы работаем", — добавила она 24 февраля.
Напомним, что в преддверии выхода страны из ЕС жители Великобритании поддались панике и начали запасаться продуктами и медикаментами, буквально сметая с прилавков макароны, соусы и консервы.
Мы также писали, что на следующей неделе Либерал-демократическая партия Великобритании внесет в парламент предложение об организации второго референдума по Brexit.
Кроме того, британская пресса сообщила о намерении 100 однопартийцев Мэй из Консервативной партии выступить против возглавляемого ею правительства и заставить ее отложить Brexit, если она не сможет достичь сделки с властями ЕС, которую поддержит британский парламент.
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