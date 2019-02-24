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Тереза Мэй назвала дату повторного голосования по сделке о Brexit

Сегодня, 17:01

Британский премьер надеется, что депутаты поддержат ее соглашение с ЕС, чтобы избежать "жесткого" Brexit

Tереза Мэй
Tереза Мэй. Фото: AFP
Тереза Мэй назвала дату повторного голосования по сделке о Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2b0/bf0/5c72b0bf0c62c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2b0/bf0/5c72b0bf0c62c.jpg Евросоюз Британский премьер надеется, что депутаты поддержат ее соглашение с ЕС, чтобы избежать "жесткого" Brexit

До 12 марта британский парламент должен повторно проголосовать по сделке насчет выхода Великобритании из Евросоюза, которую заключили Брюссель и британский премьер Тереза Мэй, сообщила последняя.

"Полноценного голосования в парламенте на следующей неделе не будет, но мы гарантируем, что это произойдет до 12 марта", — цитирует ее Reuters.

В свою очередь, глава британского правительства выразила надежду на то, что депутаты поддержат соглашение с ЕС, чтобы избежать "жесткого" Brexit.

"Выход из ЕС 29 марта со сделкой все еще в пределах нашей досягаемости, и это то, над чем мы работаем", — добавила она 24 февраля.

Напомним, что в преддверии выхода страны из ЕС жители Великобритании поддались панике и начали запасаться продуктами и медикаментами, буквально сметая с прилавков макароны, соусы и консервы.


Мы также писали, что на следующей неделе Либерал-демократическая партия Великобритании внесет в парламент предложение об организации второго референдума по Brexit.

Кроме того, британская пресса сообщила о намерении 100 однопартийцев Мэй из Консервативной партии выступить против возглавляемого ею правительства и заставить ее отложить Brexit, если она не сможет достичь сделки с властями ЕС, которую поддержит британский парламент.

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Тег Великобритания, Евросоюз, голосование, Мэй, Brexit, Тереза Мэй

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Источник:

ТАСС

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