Тереза Мэй обратилась к британцам с важной просьбой

В открытом письме премьер-министр Великобритании попросила их поддержать проект сделки по Brexit

Накануне саммита, который поставит точку в процессе выхода Великобритании из ЕС, премьер-министр страны Тереза Мэй обратилась к соотечественникам с просьбой поддержать сделку по Brexit. Об этом сообщают британские СМИ.

По ее словам, день выхода Великобритании из ЕС откроет новую главу в развитии государства, поэтому Тереза Мэй хочет, чтобы он стал "моментом обновления и примирения для всей страны".

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"Это должно стать точкой, в которой мы окончательно откажемся от ярлыков "выйти" или "остаться" и снова сплотимся как единая нация", – написала премьер-министр Великобритании.

Тереза Мэй также отметила, что намерена приложить все усилия для получения поддержки сделки по Brexit в парламенте.

Напомним, саммит ЕС соберется 25 ноября в Брюсселе, чтобы на на внеочередном заседании рассмотреть вопрос об утверждении соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Как известно, 22 ноября ЕС и Великобритания на уровне переговорщиков согласовали 26-страничную декларацию о будущих отношениях Великобритании и ЕС. Она вместе с 585-страничным проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС составляет пакет документов, которые планируется согласовать на саммите ЕС.