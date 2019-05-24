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Тереза Мэй объявила об отставке (дополнено)

24 мая, 12:15

Премьер-министр Великобритании подтвердила слухи о сложении с себя властных полномочий

Тереза Мэй
Тереза Мэй. Фото: AFP

В следующем месяце премьер-министр Великобритании Тереза Мэй оставит занимаемый ею почти три года пост, о чем лично заявила журналистам с порога своей официальной резиденции на Даунгинг-стрит, 10.

Кроме должности главы правительства, она покинет также и кресло председателя правящей в королевстве Консервативной партии.

"Сегодня я объявляю, что уйду в отставку в качестве лидера Консервативной и юнионистской партии в пятницу, 7 июня", — сказала она 24 мая.

Мэй также объявила, что 10 июня начнется кампания по избранию нового главы Консервативной партии и что королева Елизавета II проинформирована о происходящем.

Тереза Мэй возглавила правительство Великобритании 13 июля 2016 года после отставки своего предшественника Дэвида Кэмерона. Он сложил с себя полномочия премьера на фоне результатов референдума о выходе Великобритании из состава Европейского союза.

Британские СМИ пишут, что процесс выбора нового лидера консерваторов может занять около шести недель. До этой поры Мэй продолжит исполнять обязанности главы правительства.

Напомним, накануне британское издание The Daily Telegraph прогнозировало, что в скором времени премьер-министр Соединенного Королевства может объявить о своей отставке.

Стоит отметить, что ранее британские журналисты выражали уверенность в том, что премьер-министр Соединенного Королевства останется на своем посту до осени, когда состоится ежегодный партийный съезд правящей Консервативной партии. 

Как мы уже писали, в минувшем декабре Мэй смогла преодолеть вотум недоверия, который ей пытались объявить члены собственной партии. Подробнее в видеосюжете:

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Тег Великобритания, отставка, отставка премьера, Мэй, Тереза Мэй

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ТАСС

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