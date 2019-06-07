Тереза Мэй покинула пост главы своей партии

Лидер продолжит исполнять обязанности премьера Британии до тех пор, пока ей не найдут преемника

Тереза Мэй. Фото: REUTERS/Darren Staples.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ушла в отставку с поста председателя своей Консервативной партии, которую она возглавляла с середины 2016 года, но продолжит возглавлять политсилу, пока ей не найдут замену.

Об этом стало сообщили в парламентском Комитете 1922, который объединяет британских парламентариев-консерваторов, которые занимаются вопросами выбора или смены партийного руководства.

"Тереза Мэй продолжит оставаться действующим главой Консервативной партии пока ее преемник не будет объявлен", – говорится в документе.

Напомним, что о намерении уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня (и, соответственно, премьер-министра) Мэй объявила 24 мая.

Таким образом, до окончания выбора нового главы тори, имя которого должно стать известным не позднее 28 июля, она будет исполняющей обязанности лидера партии.

Ранее мы писали о реакции мирового сообщества на решение Мэй покинуть должность главы правительства.

В частности, ее голландский коллега Марк Рютте выразил Мэй свою благодарность и признательность напомнив о тесных связях двух государств.

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