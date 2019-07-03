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Тереза Мэй рассказала о своей карьере после отставки

3 июля, 16:32

Британский премьер собирается продолжить политическую деятельность

Тереза Мэй
Тереза Мэй. Фото: AFP

Покинув пост премьер-министра Великобритании, Тереза Мэй собирается продолжить свою политическую карьеру.

Об этом пока что глава британского правительства заявила, отвечая на вопросы членов парламента, один из которых – лидер Либерально-демократической партии сэр Винс Кейбл – предположил, что после отставки Мэй покинет парламент.

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"Нет, он ошибается в предсказаниях, в фактах, типичный либдем, ошибается во всем", – сказала Мэй.

Стоит отметить, что ее предшественник и однопартиец Дэвид Кэмерон после своей отставки в 2017 году покинул также и парламента.

Напомним, что на сегодняшний день в выборах следующего лидера Консервативной партии и, соответственно, нового премьер-министра Соединенного Королевства участвуют два претендента - бывший глава МИД и мэр Лондона Борис Джонсон и министр иностранных дел Джереми Хант. Именно один из них примет премьерские полномочия 24 июля.


Ее решение не стало неожиданностью, так как из-за неудачи с Brexit, такой исход был весьма ожидаем. На этом фоне в Еврокомиссии выразили готовность работать с любым другим главой правительства королевства.

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Тег Великобритания, Британия, премьер-министр, отставка премьера, Мэй, Тереза Мэй

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