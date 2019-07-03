Тереза Мэй рассказала о своей карьере после отставки
Британский премьер собирается продолжить политическую деятельность
Покинув пост премьер-министра Великобритании, Тереза Мэй собирается продолжить свою политическую карьеру.
Об этом пока что глава британского правительства заявила, отвечая на вопросы членов парламента, один из которых – лидер Либерально-демократической партии сэр Винс Кейбл – предположил, что после отставки Мэй покинет парламент.
"Нет, он ошибается в предсказаниях, в фактах, типичный либдем, ошибается во всем", – сказала Мэй.
Стоит отметить, что ее предшественник и однопартиец Дэвид Кэмерон после своей отставки в 2017 году покинул также и парламента.
Напомним, что на сегодняшний день в выборах следующего лидера Консервативной партии и, соответственно, нового премьер-министра Соединенного Королевства участвуют два претендента - бывший глава МИД и мэр Лондона Борис Джонсон и министр иностранных дел Джереми Хант. Именно один из них примет премьерские полномочия 24 июля.
Ее решение не стало неожиданностью, так как из-за неудачи с Brexit, такой исход был весьма ожидаем. На этом фоне в Еврокомиссии выразили готовность работать с любым другим главой правительства королевства.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Тереза Мэй рассказала о своей карьере после отставки". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тереза Мэй покинула пост главы своей партии
Лидер продолжит исполнять обязанности премьера Британии до тех пор, пока ей не найдут преемника
Brexit, наркотики и рок-н-ролл: как выбирают замену для Терезы Мэй в Великобритании
Борис Джонсон в фаворитах, а два его соперника признались, что пробовали наркотики
Мэй призвала Путина освободить пленных украинских моряков
Об этом британский премьер заявила на встрече с президентом РФ на саммите G20
Отставка Терезы Мэй: как отреагировали в мире
Решение британского премьера оказалось неожиданным как для ее соотечественников, так и для иностранных правительств