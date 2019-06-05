Тереза Мэй сделала Трампу подарок с намеком, а королева Елизавета закатила пир

Кроме радушия властей, визит президента США в Лондон сопровождался протестами противников политики Трампа

Тереза ​​Мэй вручила Дональду Трампу, который находится в Великобритании с государственным визитом, машинописный проект Атлантической Хартии. Документ поддерживает свободную торговлю, разоружения, трансатлантические отношения, – то есть то, что неоднократно высмеивал глава Белого дома.

Несмотря на тонкую критику, главу Соединенных Штатов встречали с помпой: королева устроила государственный обед на 170 человек.

Во время обеда в королевском дворце Дональд Трамп не отступал от протокола ни на шаг – в буквальном смысле. В зал заходил в паре с Елизаветой Второй. А жену президента сопровождал наследник престола принц Чарльз. Чуть позже, вместе с британским премьером, зашел старший внук королевы.

Чтобы накрыть стол на 170 гостей: понадобилось больше часа. За дружбу пили изысканные напитки. Бутылка самого дешевого вина стоила, в переводе на гривны, – тысячу двести, а самое дорогое – 48 тысяч.

Основное блюдо ягнятина под соусом из портвейна. На десерт легкий пудинг и печенье со вкусом клубники и лимонной вербены. А за пределами дворца противники политики главы Белого дома проводили митинги против Трампа. Однако увидел Трамп только надувную пародию на себя. Когда его кортеж проехал рядом.

Мы уже писали о том, что на банкете в Букингемском дворце, организованном в честь приезда президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи, королева Великобритании Елизавета II заявила, что альянс Лондона с Вашингтоном скреплен общими ценностями и потому просуществует долгие годы.

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