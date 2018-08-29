Тереза Мэй станцевала с африканскими школьниками

Курьезный момент произошел во время официального визита британского премьера в ЮАР

Премьер министр Великобритании Тереза Мэй посетила южноафриканскую школу и станцевала вместе с школьниками.

Курьезный момент произошел во время официального визита британского премьера в ЮАР.

На встрече школьники продемонстрировали национальные танцы песни, к которым и присоединилась Мэй.

Ранее реверанс британского премьера Терезы Мэй, которым она одарила принца Уильяма, стал интернет-хитом. Низкий выпад в торжественных мероприятиях к 100-летию битвы при Амьене высмеяли пользователи социальных сетей. За не слишком грациозный жест Терезу Мэй сравнили с роботом и персонажем из саги "Властелин колец" – Горлумом. А некоторые интернет-пользователи подметили, что даже принц едва сдержался, чтобы не засмеяться от такой неуклюжести.

Также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, чем любит заниматься в свободное время от "самой напряженной работы в мире". Британский премьер рассказала, что в выходные любит готовить и дома у нее хранится более 150 кулинарных книг.