Тереза Мэй станцевала с африканскими школьниками

Сегодня, 01:02

Курьезный момент произошел во время официального визита британского премьера в ЮАР

фото AFP
фото AFP

Премьер министр Великобритании Тереза Мэй посетила южноафриканскую школу и станцевала вместе с школьниками. 

Курьезный момент произошел во время официального визита британского премьера в ЮАР.

На встрече школьники продемонстрировали национальные танцы песни, к которым и присоединилась Мэй.

Ранее реверанс британского премьера Терезы Мэй, которым она одарила принца Уильяма, стал интернет-хитом. Низкий выпад в торжественных мероприятиях к 100-летию битвы при Амьене высмеяли пользователи социальных сетей. За не слишком грациозный жест Терезу Мэй сравнили с роботом и персонажем из саги "Властелин колец" – Горлумом. А некоторые интернет-пользователи подметили, что даже принц едва сдержался, чтобы не засмеяться от такой неуклюжести.

Также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, чем любит заниматься в свободное время от "самой напряженной работы в мире". Британский премьер рассказала, что в выходные любит готовить и дома у нее хранится более 150 кулинарных книг.
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Источник:

The Guardian

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