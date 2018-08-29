Тереза Мэй станцевала в Африке и стала объектом насмешек

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приехала с визитом в Южную Африку, и на одном из мероприятий ее встретили местные школьники – песнями и танцами.

Британскому премьеру так понравились ритмы, что она и сама пустилась в пляс. Однако пользователи соцсетей раскритиковали танцевальные па Терезы Мэй и сравнили ее с роботом и железным лесорубом.

Мэй в соцсетях часто сравнивают с роботом – якобы, за ее неуклюжесть. Так, реверанс британского премьера Терезы Мэй, которым она одарила принца Уильяма, стал интернет-хитом.

За не слишком грациозный жест Терезу Мэй тогда сравнили с роботом и персонажем из саги "Властелин колец" – Горлумом. А некоторые интернет-пользователи подметили, что даже принц едва сдержался, чтобы не засмеяться от такой неуклюжести.

Британская премьер не впервые попадает под ливень насмешек за свои не слишком элегантные реверансы перед членами королевской семьи. Впрочем, как отмечают в соцсетях, она даже не пытается сделать их более грациозными.

А еще Терезу Мэй не пускают в пабы в городе Майденхед на юге Англии. Все дело в политике премьер-министра – она сократила расходы на полицию, поэтому патрули теперь медленнее едут на вызовы, когда клиенты заведений напиваются и бесчинствуют. По этой причине владельцы заведений несут убытки, и таким образом символично "отомстили" британскому премьеру.