Тереза Мэй: угроза терроризма в Великобритании находится на высоком уровне

Полиция Великобритании рассматривает инцидент с наездом автомобиля на людей возле здания парламента в Лондоне как теракт

Премьер-министр Великобритании Терезы Мэй призвала сограждан проявлять бдительность в связи с наездом автомобиля на велосипедистов у здания британского парламента в Лондоне.

"Угроза терроризма в Соединенном Королевстве все еще находится на серьезном уровне. Я призываю общественность продолжать проявлять бдительность", – заявила Мэй.

"Я хочу похвалить сотрудников наших экстренных служб, которые настолько оперативно прибыли на место происшествия, за храбрость. Страна выражает огромную благодарность за их спокойствие и профессионализм", – отметила она.

Ранее сообщалось, что полиция Великобритании рассматривает инцидент с наездом автомобиля на людей возле здания парламента в Лондоне как теракт.

"На данном этапе мы рассматриваем это как террористический инцидент, и контртеррористическое подразделение британской полиции сейчас ведет расследование", – заявили в полиции Лондона.

Сотрудники правоохранительных органов взяли под стражу 29-летнего мужчину, который управлял серебристым седаном Ford Fiesta, наехавшим на велосипедистов. По информации телеканала "Скай-ньюс", задержанный был знаком представителям правоохранительных органов.

В результате наезда автомобиля на велосипедистов во вторник в Лондоне пострадали три человека.

Представитель канцелярии главы правительства в свою очередь заявил, что с начала 2018 года британским спецслужбам удалось предотвратить 17 готовящихся террористических атак, сообщил британский телеканал "Скай-ньюс".

По словам представителя Даунинг-стрит, на данный момент в британских органах безопасности проводится 676 контртеррористических расследований.

Ранее на парламент Великобритании была совершена кибератака. Депутаты сообщили о хакерской атаке вечером 23 июня

Напомним, недавно в парламенте Великобритании нашли подозрительный пакет. Пока полиция проверяет содержимое пакета, двух людей доставили в больницу в качестве меры предосторожности.