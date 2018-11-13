Тереза Мэй заявила, что переговоры с ЕС по Brexit подходят к концу

Она отметила, что Великобритания не собирается выходить из состава ЕС "любой ценой"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что переговоры о выходе ее страны из состава Европейского союза находятся на "завершающей стадии".

Об этом передает Nasdaq.

"Переговоры о нашем выходе из ЕС находятся на завершающей стадии. Мы работаем не покладая рук, работаем ночами, чтобы заключить соглашение, которое нас устроит", – заявила Мэй.

Она отметила, что Великобритания не собирается выходить из состава ЕС "любой ценой", и также сообщила, что Brexit является "нелегким, но правильным выбором".

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Напомним, что 22 октября Тереза Мэй, выступая с речью перед палатой общин парламента страны в понедельник, сообщила, что сделка по Brexit согласована на 95%.

Также канцлер ФРГ Ангела Меркель также заявляла, что переговоры ЕС и Великобритании по условиям Brexit приносят результаты.

Кроме того, как показал опрос британского телевидения, в случае повторного референдума жители Великобритании проголосовали бы за сохранение членства в ЕС.

Напомним, ранее глава правительства Великобритании Тереза Мэй жестко раскритиковала предложенный Еврокомиссией проект соглашения по Brexit, предусматривающий, что Северная Ирландия может остаться в таможенном союзе ЕС после выхода Британии из состава блока.