Терезу Мэй отправляют в отставку: появилась реакция премьера

Глава британского правительства опровергла слухи о том, что она якобы может уйти в отставку после выхода королевства из ЕС

Тереза Мэй. Фото: AFP

Терезу Мэй отправляют в отставку: появилась реакция премьера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3de/2d6/5c73de2d69ef2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3de/2d6/5c73de2d69ef2.jpg 2019-02-25T14:23:14+02:00 Евросоюз Глава британского правительства опровергла слухи о том, что она якобы может уйти в отставку после выхода королевства из ЕС

Глава британского правительства Тереза Мэй не планирует уходить с должности премьер-министра Соединенного Королевства после выхода страны из состава Европейского союза.

Об этом она заявила 25 февраля на фоне появившейся в британских СМИ информации о том, что некоторые члены ее правительства выступают за то, чтобы она к маю ушла в отставку.

Мэй подчеркнула, что, как только Великобритания покинет ЕС 29 марта, она решительно намерена продвигать внутреннюю повестку дня.

"В декабре я очень четко дала понять, что моя работа – это не только выполнить Brexit, на самом деле это внутренняя повестка дня, которую я выполняю", – цитирует ее Sky News.

Напомним, что британская пресса сообщила о намерении 100 однопартийцев Мэй из Консервативной партии выступить против возглавляемого ею правительства и заставить ее отложить Brexit, если она не сможет достичь сделки с властями ЕС, которую поддержит британский парламент. С этой целью сотня депутатов Палаты общин объединилась в так называемую Brexit Delivery Group.

Мы так же писали, что в преддверии выхода страны из ЕС жители Великобритании поддались панике и начали запасаться продуктами и медикаментами, буквально сметая с прилавков макароны, соусы и консервы

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Терезу Мэй отправляют в отставку: появилась реакция премьера". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.