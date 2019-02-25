Терезу Мэй отправляют в отставку: появилась реакция премьера
Глава британского правительства опровергла слухи о том, что она якобы может уйти в отставку после выхода королевства из ЕС
Глава британского правительства Тереза Мэй не планирует уходить с должности премьер-министра Соединенного Королевства после выхода страны из состава Европейского союза.
Об этом она заявила 25 февраля на фоне появившейся в британских СМИ информации о том, что некоторые члены ее правительства выступают за то, чтобы она к маю ушла в отставку.
Мэй подчеркнула, что, как только Великобритания покинет ЕС 29 марта, она решительно намерена продвигать внутреннюю повестку дня.
"В декабре я очень четко дала понять, что моя работа – это не только выполнить Brexit, на самом деле это внутренняя повестка дня, которую я выполняю", – цитирует ее Sky News.
Напомним, что британская пресса сообщила о намерении 100 однопартийцев Мэй из Консервативной партии выступить против возглавляемого ею правительства и заставить ее отложить Brexit, если она не сможет достичь сделки с властями ЕС, которую поддержит британский парламент. С этой целью сотня депутатов Палаты общин объединилась в так называемую Brexit Delivery Group.
Мы так же писали, что в преддверии выхода страны из ЕС жители Великобритании поддались панике и начали запасаться продуктами и медикаментами, буквально сметая с прилавков макароны, соусы и консервы
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