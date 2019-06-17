Тихий рок – возможен ли он? В Дании почти дали ответ

Ученые учли направление ветра, влажность и температуру воздуха

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С наступлением лета в центральном парке Копенгагена Тиволи открылся традиционный сезон рок-концертов, привлекающих большое число любителей рока. Но далеко не все жители датской столицы в восторге от этой зародившейся еще в 1997 году традиции. К примеру, для жильцов окрестных домов грохот выступлений рок-музыкантов становится настоящим испытанием. Устроители концертов пытались пойти им навстречу и несколько приглушить громкость музыкальных композиций, но это возмутило слушателей, для которых, как оказалось, тихий рок — вовсе не рок.

В Датском техническом университете решили примирить оппонентов и, как там полагают, нашли оптимальное решение проблемы. Для этого они использовали специальные динамики, обращенные в сторону жилых домов таким образом, чтобы одна звуковая волна гасила другую. В ходе лабораторных испытаний разработчикам этой идеи удалось снизить низкочастотные звуки от бас-гитар и ударных на целых 10-15 децибел с поправкой на постоянно меняющиеся погодные условия: направление ветра, влажность и температура воздуха.

Первые же практические испытания новой разработки пока не дали желаемого результата, но ее создатели не сомневаются в том, что поставленная цель будет достигнута. Пока идет апробация различных технических вариантов и не только в Тиволи, но и на других открытых музыкальных площадках страны.

Смогут ли учесть разработки датчан украинские рокеры – мы сможем узнать всего через несколько недель, когда в Киеве на ВДНХ погремит фестиваль Atlas Weekend 2019 , одним из хедлайнеров станет которого станут 16-кратные номинанты Grammy и рекордсмены чарта Billboard – The Black Eyed Peas.

А 10 июля на главной сцене Atlas Weekend можно будет услышать вживую победительницу "Евровидения 2018" – израильтянку Нетту Барзилай .

Ранее сообщалось, что в первый день лета в Киеве состоялся грандиозный концерт MONATIK Love It Ритм. Шоу, к которому артист готовился несколько месяцев, собрало тысячи поклонников, с нетерпением ожидавших презентации нового альбома, а также возможности услышать уже полюбившиеся хиты MONATIK. В нашей подборке смотрите, как прошел концерт Монатика 1 июня на НСК "Олимпийский".

А в конце мая в столице состоялся концерт "Океана Эльзы".

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