Точно нет: Меркель не хочет переизбираться на еще один срок

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая недавно отказалась принимать участие в саммите G7 в США, заявила, что категорически не будет пытаться остаться на своем посту на пятый срок.

"Нет, абсолютно точно нет", – заметила Меркель.

Она подчеркнула, что твердо приняла такое решение.

Реклама В тренде Много погибших и раненных: США третий день охвачены массовыми бунтами

Заметим, что в Германии около 71% граждан заявили, что довольны работой Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ. Ее рейтинг возрос на фоне ситуации с коронавирусом.

В конце 2020 года в партии Христианско-демократический союз должны состояться выборы председателя, они были перенесены с апреля на декабрь из-за вспышки COVID-19. Ранее этот пост занимала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считалась преемницей Меркель на посту канцлера ФРГ, но в феврале она подала в отставку. Выборы канцлера ФРГ намечены на осень 2021 года.

Ранее Меркель назвала условие снятия санкций против России. Она подчеркнула, что политика санкций будет сохраняться, пока не будет прогресса в решении вопроса конфликта на Донбассе, так как нарушение фундаментальных правил международного права необходимо называть своими именами.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама