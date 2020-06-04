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Точно нет: Меркель не хочет переизбираться на еще один срок

4 июня, 23:26

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В Германии порядка 71% граждан заявили, что довольны работой Ангелы Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая недавно отказалась принимать участие в саммите G7 в США, заявила, что категорически не будет пытаться остаться на своем посту на пятый срок.

"Нет, абсолютно точно нет", – заметила Меркель.

Она подчеркнула, что твердо приняла такое решение.

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Заметим, что в Германии около 71% граждан заявили, что довольны работой Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ. Ее рейтинг возрос на фоне ситуации с коронавирусом.

В конце 2020 года в партии Христианско-демократический союз должны состояться выборы председателя, они были перенесены с апреля на декабрь из-за вспышки COVID-19. Ранее этот пост занимала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считалась преемницей Меркель на посту канцлера ФРГ, но в феврале она подала в отставку. Выборы канцлера ФРГ намечены на осень 2021 года.

Ранее Меркель назвала условие снятия санкций против России. Она подчеркнула, что политика санкций будет сохраняться, пока не будет прогресса в решении вопроса конфликта на Донбассе, так как нарушение фундаментальных правил международного права необходимо называть своими именами.

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Германия Ангела Меркель канцлер

Источник: Интерфакс

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