Точно нет: Меркель не хочет переизбираться на еще один срок

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая недавно отказалась принимать участие в саммите G7 в США, заявила, что категорически не будет пытаться остаться на своем посту на пятый срок.
"Нет, абсолютно точно нет", – заметила Меркель.
Она подчеркнула, что твердо приняла такое решение.
Заметим, что в Германии около 71% граждан заявили, что довольны работой Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ. Ее рейтинг возрос на фоне ситуации с коронавирусом.
В конце 2020 года в партии Христианско-демократический союз должны состояться выборы председателя, они были перенесены с апреля на декабрь из-за вспышки COVID-19. Ранее этот пост занимала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считалась преемницей Меркель на посту канцлера ФРГ, но в феврале она подала в отставку. Выборы канцлера ФРГ намечены на осень 2021 года.
Ранее Меркель назвала условие снятия санкций против России. Она подчеркнула, что политика санкций будет сохраняться, пока не будет прогресса в решении вопроса конфликта на Донбассе, так как нарушение фундаментальных правил международного права необходимо называть своими именами.
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