Только сельское хозяйство: заробитчанам в Польше пошли на уступки

Польские власти разрешили работникам из Украины и других стран к востоку от Польши приступать к работе сразу, без двухнедельного карантина, поскольку без них страну может настигнуть катастрофа.

Об этом, как сообщает RMF24 21 мая заявил министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский.

Он отметил, что коронавирусная пандемия спровоцировала в его и других европейских странах дефицит рабочей силы, и что его ведомство помогает фермерам в решении этого вопроса.

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Ардановский объявил о существенных послаблениях для работников, которые прибывают из-за восточной границы для работы на сельхозпредприятиях. В частности, несмотря на карантин, они могут начинать работать с первого же дня.

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При этом, по словам министра, тестировать иностранцев на коронавирус в Польше не будут, поскольку это может быть расценено как незаконная государственная помощь.

Также Кшиштоф Ардановский призвал поляков, которые оказались без работы, и самим устроиться на сбор урожая в качестве "солидарности с фермерами".

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Больше о проблемах пересечения границы, возможности возвращения украинских заробитчан домой и безработице, которая может всколыхнуть саму Польшу читайте в интервью с первым вице-президентом Польско-украинской хозяйственной палаты Олегом Дубишем.

При этом мы писали, что на фоне коронакризиса Украина и сама выдвинула ряд требований иностранным компаниям, которые трудоустраивают украинцев за границей.

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