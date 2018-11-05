Толпа беженцев изнасиловала школьницу в Мюнхене

Подозреваемые утверждают, что девушка вступала в интимные отношения по собственному желанию

Правоохранительные органы задержали пятерых выходцев из Афганистана и разыскивают еще одного по подозрению в групповом изнасиловании несовершеннолетней немки в Мюнхене.

Как пишет Bild, летом этого года 15-летняя школьница познакомилась и начала встречаться с 20-летним афганским мигрантом.

Со временем он начал склонять ее к интимным отношениям и, по ее словам, из страха быть избитой девушка согласилась.

Однако к нему присоединились еще пятеро беженцев 20-25 лет. В результате они несколько дней насиловали девушку в разных квартирах.

По данным СМИ, во время допроса подозреваемые признались, что мели половые сношения с несовершеннолетней, но, по их словам, все происходило по обоюдному согласию.

Напомним, что в прошлом месяце аналогичное преступление произошло в другом немецком городе – Фрайбурге, где арабские мигранты изнасиловали девушку, подсыпав ей наркотик в клубе.

Также сообщалось о резонансном инциденте в Кельне, где на новый 2016-ый год сотни немок стало жертвами домогательств со стороны мигрантов.