Толпа беженцев изнасиловала школьницу в Мюнхене

Сегодня, 16:55

Подозреваемые утверждают, что девушка вступала в интимные отношения по собственному желанию

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Правоохранительные органы задержали пятерых выходцев из Афганистана и разыскивают еще одного по подозрению в групповом изнасиловании несовершеннолетней немки в Мюнхене.

Как пишет Bild, летом этого года 15-летняя школьница познакомилась и начала встречаться с 20-летним афганским мигрантом.

Со временем он начал склонять ее к интимным отношениям и, по ее словам, из страха быть избитой девушка согласилась.

Однако к нему присоединились еще пятеро беженцев 20-25 лет. В результате они несколько дней насиловали девушку в разных квартирах.

По данным СМИ, во время допроса подозреваемые признались, что мели половые сношения с несовершеннолетней, но, по их словам, все происходило по обоюдному согласию.

Напомним, что в прошлом месяце аналогичное преступление произошло в другом немецком городе – Фрайбурге, где арабские мигранты изнасиловали девушку, подсыпав ей наркотик в клубе.

Также сообщалось о резонансном инциденте в Кельне, где на новый 2016-ый год сотни немок стало жертвами домогательств со стороны мигрантов.
Германия, преступность, изнасилование, мигранты, беженцы, несовершенноление
Источник:

"Сегодня"

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