Топливные протесты во Франции: демонстранты серьезно повредили Триумфальную арку

Монумент закрыли для общественности на время восстановления

В Париже во время топливных протестов демонстранты серьезно повредили символ Франции – Триумфальную арку. Об этом сообщает Le Figaro.

Монумент, который возвели в 1836 году, стал одним из эпицентров столкновений во время протестов против повышения цен на топливо.

Протестующие исписали стены монумента разнообразными фразами вроде "Макрона в отставку", "Желтые жилеты празднуют триумф".

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Также демонстранты взобрались на верх Триумфальной арки, повредив декоративную отделку монумента и статуи, которые украшают монумент.

В свою очередь президент Франции заявил, что "ни одна причина не оправдывает осквернение Триумфальной арки".

Сейчас монумент закрыт для общественности. Его восстановлением занимается Национальный центр памятников Франции.

Напомним, власти Франции заявили, что могут ввести режим чрезвычайного положения в связи с массовыми протестами против повышения цены на топливо.

Также сообщалось, что в Париже задержали около сотни протестующих. Кроме того, полиция во французской столице разогнала протестующих против повышения цены на топливо при помощи резиновых пуль и слезоточивого газа.