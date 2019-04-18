Топливный коллапс в Португалии: бензоколонки опустели
Водители бензовозов объявили забастовку и отказались поставлять бензин на заправки
В Португалии, где накануне автобус с туристами попал в жуткое ДТП, начался топливный кризис. Вторые сутки к заправкам выстраиваются колоссальные очереди – люди часами ждут, чтобы залить в бак хотя бы несколько литров горючего.
На этом фоне на двух тысячах заправочных станций горючее уже почти закончилось.
Причиной стала бессрочная забастовка водителей бензовозов. Они требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. Из-за забастовки с перебоями работают и местные аэропорты, которым также не хватает топлива.
"У нас всех есть право бастовать. Но возник реальный хаос. Я уже несколько дней не могу нормально заправиться. С прошлой ночи искал станцию, где осталось бы горючее", – жалуется португалец Луис Сека.
Забастовка водителей бензовозов может привести к проблемам в экономике и перевозках, особенно перед Пасхой.
Напомним, в прошлом году топливная паника наблюдалась и в Туркменистане – из-за отмены бесплатной электроэнергии, газа и воды жители столицы, Ашхабада, начали массово скупать бензин.
А вот на заправках в оккупированном Россией Крыму в прошлом году закончился газ, из-за чего на заправках также образовались огромные очереди.
Ранее журналисты "Сегодня" провели эксперимент с целью узнать, какой бензин лучше: украинский или польский. Подробнее смотрите в видеосюжете:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Топливный коллапс в Португалии: бензоколонки опустели". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Мадейре разбился автобус с туристами: десятки погибших
На горной дороге водитель автобуса не справился с управлением и врезался в здание
В Португалии запретили цирки с животными
Владельцам цирков дали шесть лет, чтобы внести своих животных в специальный реестр, после чего их передадут в специальные приюты
В Португалии разбился вертолет медиков: весь экипаж погиб
Крушение произошло при неблагоприятных погодных условиях
В Португалии произошли потасовки "желтых жилетов" с полицией
Правительство задействовало к охране правопорядка около 20 000 полицейских