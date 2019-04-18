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Топливный коллапс в Португалии: бензоколонки опустели

Сегодня, 14:16

Водители бензовозов объявили забастовку и отказались поставлять бензин на заправки

Фото: Pixabay

В Португалии, где накануне автобус с туристами попал в жуткое ДТП, начался топливный кризис. Вторые сутки к заправкам выстраиваются колоссальные очереди – люди часами ждут, чтобы залить в бак хотя бы несколько литров горючего.

На этом фоне на двух тысячах заправочных станций горючее уже почти закончилось.

Причиной стала бессрочная забастовка водителей бензовозов. Они требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. Из-за забастовки с перебоями работают и местные аэропорты, которым также не хватает топлива.

"У нас всех есть право бастовать. Но возник реальный хаос. Я уже несколько дней не могу нормально заправиться. С прошлой ночи искал станцию, где осталось бы горючее", – жалуется португалец Луис Сека.

Забастовка водителей бензовозов может привести к проблемам в экономике и перевозках, особенно перед Пасхой.

Напомним, в прошлом году топливная паника наблюдалась и в Туркменистане – из-за отмены бесплатной электроэнергии, газа и воды жители столицы, Ашхабада, начали массово скупать бензин.

А вот на заправках в оккупированном Россией Крыму в прошлом году закончился газ, из-за чего на заправках также образовались огромные очереди.

Ранее журналисты "Сегодня" провели эксперимент с целью узнать, какой бензин лучше: украинский или польский. Подробнее смотрите в видеосюжете:


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Тег Португалия, бензин, забастовка, протест, заправка, демонстрация, бензовоз

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Источник:

Сегодня

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