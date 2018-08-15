Трагедия в Генуе: штраф для компании-оператора моста может достигнуть 150 млн евро

Сегодня, 10:53

Итальянские власти проведут масштабную проверку всех устаревающих дорожных объектов

Разрушенный мост. Фото: AFP
Разрушенный мост. Фото: AFP

Предприятие, занимавшееся обслуживанием моста, обрушившегося близ Генуи, может ожидать штраф в размере до 150 млн евро. Об этом сообщил министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли.

"Руководство Autostrade per l'Italia (организация, обслуживающая дорожную инфраструктуру страны – Ред.) в первую очередь должно уйти в отставку. Учитывая, что были серьезные нарушения, я заявляю, что мы запустили процедуры для прекращения сотрудничества и наложения штрафа размером до 150 млн евро, – сказал министр. - Если они не способны управлять нашими автомагистралями, то это будет делать государство".

Министр также отметил, что власти проведут масштабную проверку всех устаревающих дорожных объектов, "многие из которых были построены в 60-е – 70-е годы прошлого века". Он подчеркнул, что в "цивилизованной стране невозможно погибнуть из-за обрушившегося моста", а виновные в трагедии будут наказаны.

Ранее сообщалось, что итальянские спасатели продолжают разбирать завалы на месте рухнувшего моста Моранди в Генуе. Министерство внутренних дел Италии подтвердило новые данные о количестве жертв, которое уже достигло 38. В числе погибших оказались восьмилетний мальчик и два 12 и 13-летних подростка.

По данным местного управления по гражданской обороне, во время обрушения моста на нем и под ним находились порядка 30-35 легковых автомобилей с людьми и три тяжело груженные фуры.

Как сообщалось, в Генуе упала 100-метровая секция моста, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.

Трасса А10, на которой находится мост, перекрыта. Мост Моранди построенный в 1960-х годах к западу от центра Генуи. Его длина составляет 1182 метра, высота – 90 метров.

 
Италия, мост, Генуя
Источник:

ИТАР-ТАСС

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