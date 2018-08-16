Трагедия в Генуе: в Италии ввели режим ЧС

Сегодня, 10:09

На ликвидацию последствий трагедии потребуется 5 млн евро

Мост обрушился. Фото: twitter.com/farmaciaserrage
Мост обрушился. Фото: twitter.com/farmaciaserrage

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил в среду о введении режима чрезвычайной ситуации на 12 месяцев в связи с обрушением моста близ Генуи.

"Мы удовлетворили запрос (главы администрации северной итальянской области Лигурия) Джованни Тоти ввести режим ЧС на 12 месяцев", - сказал он на пресс-конференции после экстренного заседания Совета министров. Также он подтвердил начало процедуры по отзыву у компании Autostrade per l'Italia права на обслуживание дорожной инфраструктуры страны.

По словам Конте, на ликвидацию последствий трагедии потребуется 5 млн евро. Глава администрации области Лигурия в среду, 15 августа, запросил у центральных властей страны введение национального режима чрезвычайной ситуации в связи с обрушением моста близ Генуи, которая является административным центром Лигурии. Он отметил также, что Autostrade per l'Italia нарушила свои обязательства по обслуживанию моста Моранди, в связи с чем на ней лежит ответственность за трагедию.

Сама компания при этом отвергла эти обвинения. "По поводу плана по отзыву лицензии, Autostrade per l'Italia выражает уверенность в возможности доказать то, что она всегда добросовестно выполняла свои обязательства", – цитирует агентство Reuters заявление обслуживающего предприятия. В нем также указывается, что у компании на данный момент "нет возможности предоставить достоверное объяснение причин обрушения".

Рейтер сообщил со ссылкой на источники, что руководство Autostrade per l'Italia не планирует следовать совету министра транспорта и инфраструктуры страны Данило Тонинелли и уходить в отставку.

Ранее сообщалось, что итальянские спасатели продолжают разбирать завалы на месте рухнувшего моста Моранди в Генуе. Министерство внутренних дел Италии подтвердило новые данные о количестве жертв, которое уже достигло 39. В числе погибших оказались восьмилетний мальчик и два 12 и 13-летних подростка.

По данным местного управления по гражданской обороне, во время обрушения моста на нем и под ним находились порядка 30-35 легковых автомобилей с людьми и три тяжело груженные фуры.

Как сообщалось, в Генуе упала 100-метровая секция моста, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.

Первая церемония похорон жертв обрушения моста близ итальянского города Генуя состоится в субботу утром. 
Италия, мост, Генуя
Источник:

ИТАР-ТАСС

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