Трамп и Макрон договорились о "твердом ответе" на химатаки в Сирии
Также президенты решили совместно работать над выполнением резолюции 2401, чтобы способствовать прекращению боевых действий
Франция и США готовы предоставить четкий ответ и не потерпят безнаказанности в случае доказательства использования химических средств против гражданского населения.
Об этом шла речь во время телефонного разговора президентов Франции и США Эммануэля Макрона и Дональда Трампа, сообщает Елисейский дворец.
"В случае подтверждения использования химических средств, которое приведет к гибели гражданских лиц, в идеальной координации с нашими американскими союзниками будет дан твердый ответ. Франция и Соединенные Штаты не будут терпеть безнаказанность", – говорится в коммюнике по результатам телефонного разговора.
Также президенты решили совместно работать над выполнением резолюции 2401, чтобы способствовать прекращению боевых действий, предоставлению гуманитарной помощи и эвакуации раненых и больных.
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Также Макрон и Трамп подчеркнули "необходимость бесперебойного максимального давления со стороны России на режим в Дамаске, чтобы четко определить свое расположение к выполнению резолюции Совета Безопасности".
Ранее в январе Турция начала на севере Сирии наземную операцию "Оливковая ветвь". Турецкие войска пересекли границу Сирии и вместе с бойцами союзной "Свободной сирийской армии" (FSA) вступили в боевые столкновения с курдскими "Отрядами народной самообороны" (YPG).
Анкара называет YPG "террористами", считая их сирийским ответвлением запрещенной в Турции PKK.
Также Реджеп Тайип Эрдоган пообещал расширить наступление своих войск в Сирии против курдских подразделений, несмотря на призывы к воздержанию от западных союзников.