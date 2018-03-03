Трамп и Макрон договорились о "твердом ответе" на химатаки в Сирии

Также президенты решили совместно работать над выполнением резолюции 2401, чтобы способствовать прекращению боевых действий

Франция и США готовы предоставить четкий ответ и не потерпят безнаказанности в случае доказательства использования химических средств против гражданского населения.

Об этом шла речь во время телефонного разговора президентов Франции и США Эммануэля Макрона и Дональда Трампа, сообщает Елисейский дворец.

"В случае подтверждения использования химических средств, которое приведет к гибели гражданских лиц, в идеальной координации с нашими американскими союзниками будет дан твердый ответ. Франция и Соединенные Штаты не будут терпеть безнаказанность", – говорится в коммюнике по результатам телефонного разговора.

Также президенты решили совместно работать над выполнением резолюции 2401, чтобы способствовать прекращению боевых действий, предоставлению гуманитарной помощи и эвакуации раненых и больных.

Также Макрон и Трамп подчеркнули "необходимость бесперебойного максимального давления со стороны России на режим в Дамаске, чтобы четко определить свое расположение к выполнению резолюции Совета Безопасности".

Ранее в январе Турция начала на севере Сирии наземную операцию "Оливковая ветвь". Турецкие войска пересекли границу Сирии и вместе с бойцами союзной "Свободной сирийской армии" (FSA) вступили в боевые столкновения с курдскими "Отрядами народной самообороны" (YPG).

Анкара называет YPG "террористами", считая их сирийским ответвлением запрещенной в Турции PKK.

Также Реджеп Тайип Эрдоган пообещал расширить наступление своих войск в Сирии против курдских подразделений, несмотря на призывы к воздержанию от западных союзников.