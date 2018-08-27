Трамп и Меркель поговорили об Украине
Переговоры сосредоточены на современных международных проблемах и вопросах торговли
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп обсудили ситуацию в Украине в ходе телефонного разговора. Об этом заявил пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайберт по итогам переговоров, сообщает пресс-служба немецкого правительства.
"Переговоры сосредоточены на современных международных проблемах и вопросах торговли. Канцлер и президент разделяют обеспокоенность по поводу развития ситуации в Сирии, в частности гуманитарной ситуации в регионе Идлиб. Россию призывают к сдерживающему влиянию на сирийский режим и к предотвращению дальнейшей эскалации", – говорится в заявлении.
Зайберт сказал, что лидеры двух стран также говорили об Украине и западных Балканах, не вдаваясь в подробности.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Грузия вместе с Украиной имеют наибольшую европейскую перспективу.
В свою очередь 20 августа президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Меркель. Федеральный канцлер проинформировала о результатах переговоров с президентом РФ, проведенных в Германии.