Трамп и Меркель поговорили об Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп обсудили ситуацию в Украине в ходе телефонного разговора. Об этом заявил пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайберт по итогам переговоров, сообщает пресс-служба немецкого правительства.

"Переговоры сосредоточены на современных международных проблемах и вопросах торговли. Канцлер и президент разделяют обеспокоенность по поводу развития ситуации в Сирии, в частности гуманитарной ситуации в регионе Идлиб. Россию призывают к сдерживающему влиянию на сирийский режим и к предотвращению дальнейшей эскалации", – говорится в заявлении.

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Зайберт сказал, что лидеры двух стран также говорили об Украине и западных Балканах, не вдаваясь в подробности.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Грузия вместе с Украиной имеют наибольшую европейскую перспективу.

В свою очередь 20 августа президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Меркель. Федеральный канцлер проинформировала о результатах переговоров с президентом РФ, проведенных в Германии.