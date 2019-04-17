Трамп предложил Макрону помощь в восстановлении собора Парижской Богоматери

США поддерживают французских граждан, город Париж и миллионы посетителей собора

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп предложил Франции поддержку при восстановлении пострадавшего от пожара Собора Парижской Богоматери, сообщили в Белом доме.

"Мы поддерживаем Францию сегодня и предлагаем свою помощь в восстановлении этого незаменимого символа западной цивилизации. Vive la France! (Да здравствует Франция! – ред)", – говорится в сообщении администрации США, опубликованном по итогам телефонного разговора Трампа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По словам Д.Трампа, США поддерживают французских граждан, город Париж и миллионы посетителей собора, которые "искали утешения в этом культовом сооружении".

"Нотр-Дам будет и впредь служить символом Франции, в том числе – ее свободы вероисповедания и демократии", – отмечается в сообщении Белого дома.

Ранее сообщалось, что сотрудники пожарной службы Парижа сумели предотвратить обрушение собора Парижской Богоматери, когда до катастрофы оставалось не более 15-30 минут. Решающую роль сыграли пожарные, начавшие тушение внутри собора. Именно им, в частности, удалось взять под контроль возгорание в районе башен Нотр-Дама. Зашедшие в собор пожарные серьезно рисковали жизнью.

Напомним, что пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля. В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.

Как мы уже писали, на данный момент возгорание практически побороли - спасатели "добивают" мелкие очаги огня, которые остались внутри здания. Хотя с улицы уже дыма не видно, пожарные продолжают работать внутри - следят за остаточными очагами и охлаждают горячие конструкции, чтобы пожар не возобновился.

Ночное ЧП в Нотр-Даме является одной из топ-тем дня. С остальными главными темами вы можете ознакомиться с видеосюжете:

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