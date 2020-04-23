Трамп разрешил войскам США уничтожать иранские корабли

Военно-морские силы США получили приказ уничтожать иранские катера, которые будут препятствовать их работе

Президент США Дональд Трамп, который накануне приостановил прием всех мигрантов в свою страну, приказал военно-морским силам своей страны уничтожать иранские катера, которые будут чинить препятствия американским кораблям.

Об этом политик написал в своем Twitter 22 апреля после того, как американские военные рассказали об опасных маневрах иранских судов в Персидском заливе.

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Как сообщили в Пентагоне, военные катера Корпуса стражей Исламской революции подошли слишком близко к боевым кораблям США, когда те находились в международных водах, где выполняли тренировочные маневры армейскими вертолетами.

Американские военные назвали действия иранских военных "опасными и провокационными".

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Напомним, что последнее обострение между США и Ираном было вызвано убийством командира иранского спецназа "Аль-Кудс" генерал-лейтенанта Касема Сулеймани 3 января, когда тот приехал в Багдад – беспилотник подорвал автомобиль, в котором он находился.

За этим последовала целая череда событий – 8 января Иран выпустил баллистические ракеты по двум военным базам – Айн-аль-Асад и Эрбиль в Ираке, на которых дислоцированы американские войска и силы международной коалиции.

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В этот же день иранские системы ПВО сбили самолет "Международных авиалиний Украины" со 167 пассажирами и 9 членами экипажа на борту. Корпус стражей Исламской революции взял всю ответственность за трагедию на себя.

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