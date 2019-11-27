Трамп является главной проблемой Евросоюза – Туск

Президента США Дональд Трамп является главной проблемой для Европейского Союза. Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск, который ранее пристыдил президента России Владимира Путина за слова о либерализме, передает Reuters.
По словам Туска, действия Трампа направлены на ослабление Евросоюза, и это, возможно, является главной проблемой ЕС.
"Впервые в истории есть американский президент, который открыто выступает против единой Европы. Он поддерживает Brexit (выход Великобритании из состава ЕС. – Ред.) и молится за распад союза", – заявил Туск.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не выплачивать Брюсселю отступных в размере 39 млрд фунтов (порядка 50 млрд долларов) за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества.
Напомним, делегаты 24-го съезда Европейской народной партии (ЕНП) выбрали в Загребе подавляющим большинством голосов новым председателем политического объединения завершающего в скором времени свой мандат в качестве главы Евросовета и единственного кандидата Дональда Туска.
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