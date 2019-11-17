Транспортный коллапс в Австрии: трассы перекрыли, туристов не пускают на подъемники

Транспортный коллапс на юго-западе Австрии. Там из-за метели перекрыли несколько трасс в горной местности. Осложняет ситуацию дождь – на дорогах образовалась гололедица. Туристов не пускают на подъемники из соображений безопасности.

По последним данным, в регионе выпало до полуметра снега. Кое-где насыпало вдвое больше. Впрочем, как сообщает местная власть – жители готовы к экстремальной погоде.

Между тем, холодный циклон в Украину не дойдет. До конца месяца будет относительно тепло – сообщают в отечественном Гидрометцентре.

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Так, в понедельник, 18 ноября, на территории Украины осадков не будет. В южных и центральных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в западных областях и на юге Одесской области ночью 2-7 градусов тепла, днем 9-14 градусов. На остальной территории ночью ожидается от +3 до -2 градусов, днем – 5-10 градусов.

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В столице страны осадки не ожидаются, температура воздуха ночью 1-3 градусов, днем 7-9 градусов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что на Азовском море неслыханно затянулся бархатный сезон. Синоптики фиксируют температурные рекорды за все годы наблюдений.

Также мы писали, что зиму украинцам также обещают преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Синоптики связывают это с глобальными изменениями климата.

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