Незаконный табачный цех обнаружили осенью 2017 года в селе Машево-Дуже в Мазовецком воеводстве

/ Фото: pexels.com

Трем украинцам в Польше грозит тюрьма за незаконное производство сигарет https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%83%D0%B4,%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%83%D0%B4,%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA 2019-07-30T13:22:58+03:00 Евросоюз Незаконный табачный цех обнаружили осенью 2017 года в селе Машево-Дуже в Мазовецком воеводстве

Прокуратура в Гданьске обвинила двух граждан Польши и трех украинцев в незаконном производстве сигарет в одном из сел Мазовецкого воеводства. За это преступления им грозит до 5 лет лишения свободы, штраф и конфискация имущества, которое использовалось для совершения преступления. Об этом сообщает "Польское радио".

Незаконный табачный цех обнаружили осенью 2017 года в селе Машево-Дуже в Мазовецком воеводстве. На территории одного из частных объектов полиция разоблачила производственную линию для изготовления сигарет, почти 1,9 млн готовых сигарет и необходимые компоненты для их производства – 3,5 тонны табака.

На территории объекта задержали трех граждан Украины, а также двух граждан Польши.

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Кроме того, в ходе расследования задержали владельца помещения, в котором было подпольное производство.

Нелегальную продукцию изучила санитарно-эпидемиологическая служба, которая установила, что сигареты не соответствовали необходимым требованиям.

По словам следствия, государственная казна Польши могла понести убытки на сумму свыше 3 млн злотых.

Напомним, что другую нелегальную табачную фабрику с украинцами разоблачили в конце прошлого года. На родине им обещали легальную работу, но в Польше отобрали документы, телефоны и личные вещи. Оказавшись буквально в рабском положении на предприятии в Великопольском воеводстве, они не могли связаться даже с родными, будучи вынужденными работать в две смены.

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