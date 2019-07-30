Трем украинцам в Польше грозит тюрьма за незаконное производство сигарет

Прокуратура в Гданьске обвинила двух граждан Польши и трех украинцев в незаконном производстве сигарет в одном из сел Мазовецкого воеводства. За это преступления им грозит до 5 лет лишения свободы, штраф и конфискация имущества, которое использовалось для совершения преступления. Об этом сообщает "Польское радио".
Незаконный табачный цех обнаружили осенью 2017 года в селе Машево-Дуже в Мазовецком воеводстве. На территории одного из частных объектов полиция разоблачила производственную линию для изготовления сигарет, почти 1,9 млн готовых сигарет и необходимые компоненты для их производства – 3,5 тонны табака.
На территории объекта задержали трех граждан Украины, а также двух граждан Польши.
Кроме того, в ходе расследования задержали владельца помещения, в котором было подпольное производство.
Нелегальную продукцию изучила санитарно-эпидемиологическая служба, которая установила, что сигареты не соответствовали необходимым требованиям.
По словам следствия, государственная казна Польши могла понести убытки на сумму свыше 3 млн злотых.
Напомним, что другую нелегальную табачную фабрику с украинцами разоблачили в конце прошлого года. На родине им обещали легальную работу, но в Польше отобрали документы, телефоны и личные вещи. Оказавшись буквально в рабском положении на предприятии в Великопольском воеводстве, они не могли связаться даже с родными, будучи вынужденными работать в две смены.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк