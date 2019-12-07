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Третий день протестов в Париже: город парализовали пробки

7 декабря, 11:42

Протесты продолжатся как минимум до конца понедельника

Фото: The Local

Фото: The Local

Во Франции третий день подряд продолжается забастовка работников общественного транспорта. Как сообщила радиостанция France Info, протест парализовал движение в Париже и других городах страны.

Наиболее сложная обстановка сложилась в парижском метро. Нормально работают только две линии, на которых поезда курсируют без машинистов. Движение обеспечено частично еще по четырем линиям. Остальные около десяти линий полностью остановлены.

Как отмечают в источнике, не более трети трамваев выйдут на парижские линии, в основном соединяющие окраины с городами-спутниками столицы и играющие важную роль в транспортной системе города. На парижские автобусные линии будет выпущено не более 40% машин.

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Городская электричка будет обслуживать горожан лишь пять часов, причем на линии выйдет менее половины составов. Все остальное время ее подземные станции в Париже будут полностью закрыты, тогда как движение на пригородных участках отчасти продолжится. Прогнозируют, что в целом забастовка транспортников в Париже продлится как минимум до конца понедельника.

Напомним, из-за забастовки образовались пробки протяженностью почти 580 км в столичном регионе Иль-де-Франс. Диспетчеры такси честно сдержали обещание оставить на прежнем уровне цены в день массовых протестов 5 декабря, приуроченных к началу забастовки против пенсионной реформы.

Кроме того, недавно во Франции прошел "протест тракторов". Работники аграрного сектора провели 27 ноября в Париже акцию протеста против ухудшения условий для их работы из-за требований международных организаций и решений местных властей.

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