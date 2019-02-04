Три страны ЕС признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы

В ЕС ожидают, что Гуайдо объявит о проведении свободных выборов в стране

Хуан Гуайдо. Фото: AFP

Три страны ЕС признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/f1e/194/5c4f1e194a4be.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/f1e/194/5c4f1e194a4be.jpg 2019-02-04T12:14:00+02:00 Евросоюз В ЕС ожидают, что Гуайдо объявит о проведении свободных выборов в стране

Власти Австрии, Дания и Испания признают лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом республики.

"Режим (действующего президента Николаса) Мадуро до сих пор отказывался провести свободные и честные президентские выборы. По этой причине мы считаем, что с этого момента Хуан Гуайдо является исполняющим обязанности президента в соответствии с конституцией Венесуэлы", – заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

С подобным заявлением также выступил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

"Дания признает председателя Национальной ассамблеи (парламента – Ред.) Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы до момента проведения новых свободных и демократических выборов", - написал он.

Правительство Испании объявило, что официально признает Хуана Гуайдо в качестве временного президента.

По словам председателя правительства пиренейского королевства Педро Санчеса, лидер оппозиции "должен как можно раньше объявить (о проведении) свободных выборов", потому что "народ Венесуэлы должен определить свое будущее". Как уточнил глава кабмина, "правительство Испании работало в координации с большинством европейских стран, с европейскими партнерами" для признания Гуайдо исполняющим обязанности президента.

Напомним, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг ультиматум стран Европы, потребовавших провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция.

В знак поддержки революционеров США передали ему частичный контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Три страны ЕС признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...