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Трое украинцев погибли в ДТП в Польше

13 июня, 19:08

По неизвестной причине водитель потерял управление, съехал с дороги и врезался в дерево

Фото: Facebook
Фото: Facebook.

Трое украинцев погибли в ДТП в Польше. Об этом сообщает на местный портал raportdrogowy.interia.pl.

Авария произошла в среду, 12 мая, после 17:00 на местной дороге между Пщевым и Новым Гожицком. Отмечается, что по неизвестной причине водитель Opel Astra потерял управление, съехал с дороги и врезался в дерево.

Как сообщается, двое украинцев погибли на месте происшествия. Двое выживших в очень тяжелом состоянии были госпитализированы.

"К сожалению, несмотря на усилия врачей, один из них умер во время операции. Погибшие были в возрасте от 31 до 38 лет. Четвертый из участников аварии – 19-летний украинец – находится в больнице в Гожуве, его состояние очень тяжелое", - сообщает raportdrogowy.interia.pl.

Ранее мы писали о том, что гражданин Украины спас пострадавших в масштабном ДТП в Польше. Авария произошла 9 июня на автомагистрали A6 неподалеку Щецина в северо-западной Польше, тогда погибли шесть человек.

По словам свидетелей, когда украинец увидел аварию, он выбежал из своего авто с огнетушителем и помог нескольким пострадавшим.

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Тег авария, ДТП, Польша

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