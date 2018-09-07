Намеченный на первую неделю октября визит министра иностранных дел Нидерландов станет следующим шагом в вопросе нормализации отношений

Турция и Нидерланды назначили послов в Гаагу и Анкару в рамках нормализации отношений между странами. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД Турции.

"Турция и Нидерланды назначили послов в рамках соглашения о нормализации отношений. В этой связи кандидатура посла Турции в Гааге Шабана Дишли была одобрена нашим президентом", – говорится в коммюнике.

В сообщении также подчеркивается, что "намеченный на первую неделю октября визит министра иностранных дел Нидерландов станет следующим шагом в вопросе нормализации отношений".

"Мы приветствуем данное развитие событий и надеемся, что в будущем оно позитивно скажется на нашем процессе вступления в ЕС и на наших отношениях с Нидерландами, с которыми нас объединяют долгосрочные отношения на протяжении более 400 лет"., - говорится в сообщении.

Напомним, международный скандал начался с того, что 11 марта Нидерланды запретили чартерный рейс главы МИД Турции, который намеревался провести агитационную встречу с турками, живущими в Роттердаме, накануне конституционного референдума.

Речь идет о референдуме, который состоялся 16 апреля, относительно предлагаемых изменений в Конституцию Турции о резком расширении полномочий президента. Анкара призывает принять в нем участие и проголосовать "за" и граждан Турции, живущих в других странах.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что Нидерланды "заплатят" за выдворение министра и за то, что не пустили главу МИД для проведения запланированных митингов.