Турция и Нидерланды назначили послов в рамках соглашения о нормализации отношений

Сегодня, 14:45

Намеченный на первую неделю октября визит министра иностранных дел Нидерландов станет следующим шагом в вопросе нормализации отношений

Отношения между странами улучшились. Фото: ua.today
Отношения между странами улучшились. Фото: ua.today

Турция и Нидерланды назначили послов в Гаагу и Анкару в рамках нормализации отношений между странами. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД Турции.

"Турция и Нидерланды назначили послов в рамках соглашения о нормализации отношений. В этой связи кандидатура посла Турции в Гааге Шабана Дишли была одобрена нашим президентом", – говорится в коммюнике.

В сообщении также подчеркивается, что "намеченный на первую неделю октября визит министра иностранных дел Нидерландов станет следующим шагом в вопросе нормализации отношений".

"Мы приветствуем данное развитие событий и надеемся, что в будущем оно позитивно скажется на нашем процессе вступления в ЕС и на наших отношениях с Нидерландами, с которыми нас объединяют долгосрочные отношения на протяжении более 400 лет"., - говорится в сообщении.

Напомним, международный скандал начался с того, что 11 марта Нидерланды запретили чартерный рейс главы МИД Турции, который намеревался провести агитационную встречу с турками, живущими в Роттердаме, накануне конституционного референдума.

Речь идет о референдуме, который состоялся 16 апреля, относительно предлагаемых изменений в Конституцию Турции о резком расширении полномочий президента. Анкара призывает принять в нем участие и проголосовать "за" и граждан Турции, живущих в других странах.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что Нидерланды "заплатят" за выдворение министра и за то, что не пустили главу МИД для проведения запланированных митингов.
Нидерланды, Турция, посол
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Ахмет Кендир и Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

Украина и Турция будут совместно патрулировать Черное море - Аваков

Вчера, 18:49

Сейчас ведутся наработки по формату совместных действий Береговой охраны Турции и украинских пограничников

Экономика

Фото: пресс-служба Арсена Авакова

Украина за 40 миллионов долларов отремонтирует турецкие вертолеты

5 Сентября, 15:13

Аваков заявил о важности сотрудничества с Турцией
Загрузка...

Другие страны

Фото: Pixabay

Уроженка Узбекистана пыталась попасть в Турцию в чемодане

4 Сентября, 23:05

Ранее девушке уже запретили въезд в Турцию на пять лет

Политика

фото: mvs.gov.ua

Украина инициирует создание межгосударственной контактной группы для борьбы с "ворами в законе"

4 Сентября, 22:58

Для Украины важно продолжать сотрудничество с Турцией в борьбе с трансграничной организованной преступностью и "ворами в законе"

Другие страны

Мевлют Чавушоглу, фото aa.com.tr

В Турции сделали заявление по конфликту с Грецией

4 Сентября, 14:59

Анкара трижды направляла запросы на экстрадицию сбежавших военных, однако греческая сторона их отклонила

Экономика

фото AFP

В Турции зафиксирован рекордный за 15 лет уровень инфляции

4 Сентября, 02:04

Это произошло из-за торговой войны с США

Другие страны

Турецкие ВС. Фото: militaryarms.ru

Турция перебросила к границе Сирии танки и артиллерию

4 Сентября, 13:08

Анкара также усилила меры безопасности в районе 12 наблюдательных пунктов в сирийской зоне деэскалации в Идлибе из-за возможной военной операции в регионе

Экономика

Фото: AFP

В Турции резко выросли цены: инфляция побила рекорд за 13 лет

3 Сентября, 13:10

Местный центробанк уже готов изменить денежно-кредитную политику

США

Российские корабли. Фото: facebook.com/chf.press

Военные учения России и подготовка США к удару по Сирии: ТОП-5 событий мировой политики уходящей недели

1 Сентября, 16:26

На этой неделе умери известный американский сенатор Маккейн, переговоры по Brexit заходят в тупик, а Турция хочет в ЕС

Другие страны

Фото из открытых источников

Микроавтобус попал в ДТП в Турции: семь человек погибли, 19 – ранены

2 Сентября, 14:35

На юго-востоке страны столкнулись трактор и микроавтобус 
Загрузка...