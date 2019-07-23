Туристам в Венеции выписали огромный штраф за кофе

Путешественникам из Германии пришлось заплатить почти тысячу евро за самолично приготовленный напиток

Мост Риальто в Венеции. Фото: Pixabay

Правоохранительные органы Венеции, где в прошлом году мужчину оштрафовали за то, что его пятилетний сын катался на самокате, вновь удивили довольно жестким наказанием.

Как сообщает Bild, стражи порядка выписали немалый штраф двум немецким туристам 32 и 35 лет за то, что те при помощи газовой горелки варили кофе на одной из главных достопримечательностей "городе на воде" - на мосту Риальто.

Видимо, аргументируя это запретом на пикники в определенных локациях, полицейские выписали путешественникам штраф в 950 евро, а после уплаты предложили покинуть город.

Градоначальник в Венеции Луиджи Бругнаро поддержал такое суровое наказание.

"Венецию нужно уважать. Невежливые люди, которые едут сюда и делают, что только вздумают, должны это понимать. Усилиями полиции они будут оштрафованы и изгнаны из города", — прокомментировал он случившееся.

Напомним, что в последнее время власти других итальянских городов также вводят достаточно жесткие правила для посетителей из других стран. Например, на прошлой неделе туриста из Нидерландов заставили заплатить 550 евро за кражу нескольких монет из фонтана в Риме.

Кроме того, как мы уже писали, в национальном парке Чинкве-Терре в Лигурии разработали систему штрафов для посетителей, которые будут гулять по этому живописному месту в неподходящей для пеших прогулок обуви, в том числе шлепанцах или сандалиях.

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