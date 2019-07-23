Сделать стартовой
25,64
28,76
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Туристам в Венеции выписали огромный штраф за кофе

23 июля, 05:21

Путешественникам из Германии пришлось заплатить почти тысячу евро за самолично приготовленный напиток

Мост Риальто в Венеции
Мост Риальто в Венеции. Фото: Pixabay

Правоохранительные органы Венеции, где в прошлом году мужчину оштрафовали за то, что его пятилетний сын катался на самокате, вновь удивили довольно жестким наказанием.

Как сообщает Bild, стражи порядка выписали немалый штраф двум немецким туристам 32 и 35 лет за то, что те при помощи газовой горелки варили кофе на одной из главных достопримечательностей "городе на воде" - на мосту Риальто.

Видимо, аргументируя это запретом на пикники в определенных локациях, полицейские выписали путешественникам штраф в 950 евро, а после уплаты предложили покинуть город.

Градоначальник в Венеции Луиджи Бругнаро поддержал такое суровое наказание.

"Венецию нужно уважать. Невежливые люди, которые едут сюда и делают, что только вздумают, должны это понимать. Усилиями полиции они будут оштрафованы и изгнаны из города", — прокомментировал он случившееся.

Напомним, что в последнее время власти других итальянских городов также вводят достаточно жесткие правила для посетителей из других стран. Например, на прошлой неделе туриста из Нидерландов заставили заплатить 550 евро за кражу нескольких монет из фонтана в Риме.


Кроме того, как мы уже писали, в национальном парке Чинкве-Терре в Лигурии разработали систему штрафов для посетителей, которые будут гулять по этому живописному месту в неподходящей для пеших прогулок обуви, в том числе шлепанцах или сандалиях.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег туризм, Италия, штраф, Венеция, туристы, кофе

Вы сейчас просматриваете новость " Туристам в Венеции выписали огромный штраф за кофе". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Риме решили штрафовать полуголых мужчин

16 июня, 03:30

Нарушителям, которые решат снять футболку, придется заплатить 450 евро

Российским десантникам на заметку: в Риме ввели драконовские штрафы за купание в фонтанах

20 ноября 2018, 01:07

Любителям искупаться в фонтанах Вечного города теперь будут грозить штрафы до 900 евро

Захотел перекусить – плати штраф: во Флоренции борются со стрит-фудом

7 сентября 2018, 03:46

Таким образом городское управление надеется избавиться от мусора на исторических улицах и толп вокруг закусочных

Туристов на пляжах Италии ждут огромные штрафы за покупки подделок

30 июня 2018, 04:00

Отдыхающие, которые заплатят за массаж и татуировки "предпринимателям" без разрешения на работу на пляже, будут оштрафованы

500 евро за пакет: итальянский курорт ввел огромные штрафы для туристов

8 мая, 05:04

Власти острова Капри объявили войну одноразовой посуде и пакетам, чтобы сохранить природу

Что нельзя делать в Риме: появились новые ограничения для туристов

13 июня, 09:32

Нарушения новых правил поведения предусматривают штрафы до 450 евро

Как мужчины убивают своих жен

Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык

Вот так «подарочек»: Лесе Никитюк разбили автомобиль (фото)

Huawei могут отключить от Android

Цифровые кочевники: заработок на путешествиях

Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство

Компьютерная "бродилка" помогает выявить болезнь Альцгеймера

​Продукты, которые сделают тебя красивее

Медицинский центр Шибы - в десятке лучших в мире

Как мужчины убивают своих жен

Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую одну в Сочи

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

21 июля, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

21 июля, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

20 июля, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

20 июля, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Началова, Фриске и Децл: деталь, объединяющая рано умерших звезд

Регина Тодоренко похвасталась фигурой

Увлажнители воздуха потенциально опасны
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь