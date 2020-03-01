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Туристы "завезли" коронавирус еще в две страны

1 марта, 21:28

Елена Вус

Коронавирус выявили в Чехии и Доминикане

В Доминикане коронавирус Covid-19 обнаружили у мужчины, который ранее прибыл в страну из Италии и не проявлял симптомов заражения. Об этом сообщает газета Listin Diario в воскресенье, 1 марта.

Инфицированным является гражданин Италии, в настоящий момент он находится в военном госпитале Рамон де Лара, расположенном на востоке республики. Там же находится еще один иностранец – гражданин Франции – с подозрением на заражение коронавирусом. Диагноз еще не подтвержден.

В Чехии коронавирус выявили у троих человек, приехавших из Италии, пишет Reuters.

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Два случая зафиксированы в Праге, еще один в городе Усти-над-Лабем. Среди зараженных двое чехов и один американский студент, который учился в Милане.

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На пресс-конференции представители здравоохранения заявили, что у трех пациентов обнаруживали "легкие симптомы", они ехали с севера Италии.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о первом случае заражения новым коронавирусом на территории страны.

Более подробно читайте в материале: Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения.

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Чехия заражение коронавирус Доминикана

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