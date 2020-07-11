Туризм во время карантина: еще одна страна требует от украинцев проходить тесты на COVID-19

При наличии негативного теста можно обойтись без самоизоляции

Хорватия, которая с 1 июля открыла въезд для украинцев, изменила правила пересечения границы. Так, граждане Украины будут обязаны сдать тест на коронавирус перед поездкой или же пройти 14-дневную самоизоляцию после въезда в страну. Об этом заявил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич на странице в Twitter.

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"В ночь на 11.07. Хорватия приняла решение об обязательности 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в т.ч. для Украины, въезжающих в РХ (Республику Хорватия. – Ред.). При наличии теста на COVID-19 не старше, чем 48 часов, – без самоизоляции", - написал Кирилич.

Напомним, несмотря на коронавирус, целый ряд стран уже принял решение об открытии своих границ для украинских туристов. При этом в разных странах есть свои требования для пересечения границы.

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Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, что хотя Египет и открыл международное авиасообщение и ряд курортов, число летальных исходов из-за коронавируса в Египте преодолело отметку 3 000.

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Также смотрите, как после официального открытия Украиной своих границ 15 июня на украинско-польской границе несколько сотен людей не могли пройти пограничный контроль:

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