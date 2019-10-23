Туск будет советовать европейским лидерам перенести крайний срок Brexit

По словам председателя Евросовета, ЕС нужно согласиться на просьбу Лондона

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Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что будет советовать лидерам стран Евросоюза согласиться на просьбу Лондона и перенести крайний срок для Brexit.

"Принимая во внимание решение премьера Бориса Джонсона приостановить ратификацию соглашения о выходе из ЕС, я буду рекомендовать 27 членам ЕС согласиться на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока. Это позволит избежать Brexit без какого бы то ни было соглашения", – говорится в его сообщении в Twitter.

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Ранее мы писали, что Дональд Туск сообщил получил письмо с просьбой о переносе сроков Brexit от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Британский премьер попросил Брюссель перенести срок Brexit с 31 октября на 31 января 2020 года, как того требует законодательство.

Как сообщалось, парламент Великобритании собрался в субботу, 19 октября, для решения дальнейшей судьбы соглашения о выходе страны из Европейского союза. В ходе обсуждения нового соглашения по Brexit Палата общин приняла поправку, внесенную исключенным из Консервативной партии депутатом Оливером Летвином, предусматривающую новую отсрочку Brexit. Таким образом, было решено, что правительство не может выносить соглашение с ЕС на голосование, пока не будут приняты все законы, необходимые для оформления упорядоченного выхода из ЕС в намеченный срок – 31 октября.

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