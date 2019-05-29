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Туск назвал Brexit "вакциной от евроскептиков" для ЕС

29 мая, 06:39

Когда европейцы увидели, что Brexit означает на практике, они сделали выводы

Фото: REUTERS/Hannah Mckay
Фото: REUTERS/Hannah Mckay.

Кризис из-за выхода Великобритании из ЕС стал для Евросоюза "вакциной от евроскептицизма". Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Когда европейцы увидели, что Brexit означает на практике, они сделали выводы. Brexit стал вакциной против пропаганды и фейковой антиевропейской информации", — полагает Туск. Он также выразил предположение, что Евросоюз становится менее радикальным, поскольку "многие радикальные популистские партии начали выступать с более взвешенных позиций, не против Евросоюза, а за его реформирование".

Дональд Туск ранее неоднократно заявлял, что предпочел бы, чтобы британцы отменили Brexit. В реальности на выборах в Европарламент в Великобритании с большим отрывом победило движение за Brexit убежденного евроскептика Найджела Фараджа.

Напомним, что в Лондоне хотят провести новые переговоры с ЕС по условиям Brexit

Депутаты Палаты общин ранее трижды проголосовали против проекта сделки по Brexit, которй Мэй удалось достичь на переговорах с европейскими лидерами в ноябре прошлого года. Впоследствии парламентарии одобрили две поправки к биллю о Brexit, потребовав от правительства убрать из текста соглашения с ЕC упоминание о "бэкстопе", который призван не допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией. Депутаты опасаются, что из-за "бэкстопа" Соединенное Королевство может навсегда оказаться привязанным к европейскому сообществу. В Брюсселе в связи с этим неоднократно подчеркивали, что ЕС не будет изменять положения достигнутой сделки.

Напомним, британский премьер-министр Тереза Мэй 24 мая объявила, что покинет должность лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который станет новым премьером.


Британские СМИ пишут, что процесс выбора нового лидера консерваторов может занять около шести недель.

Тереза Мэй возглавила правительство Великобритании 13 июля 2016 года после отставки своего предшественника Дэвида Кэмерона. Он сложил с себя полномочия премьера на фоне результатов референдума о Brexit.

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Тег выборы, ЕС, вакцина, Туск, Brexit, евроскептики

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ТАСС

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