Туск назвал дату саммита Украина-ЕС

Президент Европейского Совета Дональд Туск сообщил, что юбилейный 20-й Саммит Украина – Европейский Союз пройдет в Брюсселе 9 июля.

"С президентом Порошенко готовимся к нашему следующему саммиту Украина-ЕС 9 июля", – написал Туск в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Европейского Совета Дональдом Туском. В ходе встречи политики обсудили продолжение и возможное усиление санкционного режима против России. Порошенко также проинформировал Туска о ситуации на Донбассе, ходе операции объединенных сил и последних фактах нарушения российской стороной Минских договоренностей.

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Кроме того, лидеры обсудили ход реформ в Украине. Речь шла, в частности, о создании антикоррупционного суда, реформировании системы национальной безопасности, выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также о путях усиления помощи со стороны ЕС.

Напомним, 10 апреля президент переговорил с главой МИД ФРГ Гайко Маасом. Они скоординировали подходы относительно перспектив развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе. Стороны отметили важный момент – миротворцы должны охватывать всю оккупированную территорию, включая украинско-российский участок границы.

После этого Порошенко встретился с Меркель. По итогам переговоров президент пообещал, что Украина введет новые санкции против России – под удар попадут российские олигархи. Этим меры станут зеркальными тем, которые недавно приняли американцы против российских бизнесменов и чиновников.