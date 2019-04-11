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Туск не исключает еще одной отсрочки Brexit после 31 октября

Сегодня, 04:07

Туск не может исключать, что период отсрочки может быть продлен

Дональд Туск
Дональд Туск. Фото: Сегодня
Туск не исключает еще одной отсрочки Brexit после 31 октября //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/be0/77b/5c6be077bc491.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/be0/77b/5c6be077bc491.jpg Евросоюз Туск не может исключать, что период отсрочки может быть продлен

ЕС после 31 октября может предоставить Великобритании еще одну отсрочку в процессе выхода из ЕС. Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск.

"До 31 октября есть еще шесть месяцев. И если этого времени будет недостаточно, я не могу исключить, что этот период может быть продлен", — заявил он.

Ранее лидеры 27 стран — членов Евросоюза согласовали на экстренном саммите в Брюсселе новую отсрочку выхода Великобритании из состава сообщества, дата которого в настоящее время назначена на 12 апреля. 

"27 стран ЕС согласовали продление статьи 50 (Лиссабонского соглашения о ЕС, в котором прописан процесс „развода" —ред). Теперь я встречусь с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй для получения одобрения со стороны британского правительства", — сказал Туск. 

В среду вечером лидеры стран ЕС проводят саммит, на котором рассматривают вопрос о переносе крайнего срока выхода Великобритании из ЕС. Британская сторона попросила перенести Brexit на 30 июня 2019 года. Однако существует вероятность того, что на саммите выступят за то, чтобы перенести Brexit на еще больший срок.

Напомним, глава британского правительства Тереза Мэй обещает сделать все от нее зависящее, чтобы Соединенное Королевство вышло из состава Европейского Союза до 30 июня, о чем она раньше просила у Брюсселя.


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Тег Великобритания, ЕС, Туск, Европейский Союз, Мэй, Brexit

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Источник:

ТАСС

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