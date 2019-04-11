Туск: Отсрочка Brexit не предусматривает изменений в соглашении о выходе из ЕС
Туск заявил, что теперь ситуация находится в руках Соединенного Королевства
Гибкое продление Brexit до 31 октября позволит Великобритании ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, но не предусматривает изменений в нем, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.
"Теперь ситуация находится в руках Соединенного Королевства для того, чтобы ратифицировать соглашение до завершения продления срока. Оно сможет также поразмышлять в целом о стратегии Brexit, что может привести к изменениям в политической декларации, но не в соглашении о выходе", – сказал глава Евросовета на пресс-конференции в Брюсселе.
Туск также отметил, что Лондон еще может отказаться от выхода из ЕС. "И до конца этого периода Соединенное Королевство еще имеет возможность отозвать статью 50 (Договора о ЕС – ред), и Brexit при этом будет отменен", – пояснил председатель Европейского совета. Тогда, сказал он, Великобритания продолжит свое сотрудничество как полноправный член союза, сохраняя все свои права.
Ранее лидеры 27 стран — членов Евросоюза согласовали на экстренном саммите в Брюсселе новую отсрочку выхода Великобритании из состава сообщества, дата которого в настоящее время назначена на 12 апреля.
"27 стран ЕС согласовали продление статьи 50 (Лиссабонского соглашения о ЕС, в котором прописан процесс „развода" —ред). Теперь я встречусь с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй для получения одобрения со стороны британского правительства", — сказал Туск.
В среду вечером лидеры стран ЕС проводят саммит, на котором рассматривают вопрос о переносе крайнего срока выхода Великобритании из ЕС. Британская сторона попросила перенести Brexit на 30 июня 2019 года. Однако существует вероятность того, что на саммите выступят за то, чтобы перенести Brexit на еще больший срок.
Напомним, глава британского правительства Тереза Мэй обещает сделать все от нее зависящее, чтобы Соединенное Королевство вышло из состава Европейского Союза до 30 июня, о чем она раньше просила у Брюсселя.
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