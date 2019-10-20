Туск получил письмо от Джонсона об отсрочке Brexit

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил на своей странице в Twitter, что получил письмо с просьбой о переносе сроков Brexit от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

В своем официальном письме ЕС британский премьер Борис Джонсон попросил Брюссель перенести срок Brexit с 31 октября на 31 января 2020 года, как того требует законодательство. Текст документа приводит Reuters.

"Если стороны смогут ратифицировать соглашение (о выходе из ЕС – Ред.) до этой даты, то срок переноса Brexit завершится раньше", — отмечается в письме. Послание завершается подписью: "Искренне ваш, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии". При этом в нем отсутствует имя Джонсона и его личная подпись.

Реклама

The Guardian опубликовала второе личное письмо Джонсона главе Европейского совета Дональду Туску, которое он отправил вместе с первым.

"Я ясно высказывал свою точку зрения с того момента, как я стал премьер-министром, и высказал ее сегодня парламенту вновь — мою точку зрения и позицию правительства, что дальнейшая отсрочка нанесет ущерб интересам Великобритании, нашим партнерам в ЕС и отношениям между нами", — написал Джонсон. Он также выразил уверенность в том, что парламент утвердит проект соглашения с ЕС и примет все необходимые документы до 31 октября.





"Би-би-си" и другие британские СМИ со ссылкой на свои источники писали, что вместе с официальным запросом об отсрочке Brexit, который Джонсон обязан направить по закону в связи с результатами голосования в парламенте, он направил еще два документа. Во втором письме он раскритиковал возможную отсрочку Brexit, а третье представляло собой пояснительную записку от британского посла в Евросоюзе Тимоти Барроу.

Как сообщалось, парламент Великобритании собрался в субботу, 19 октября, для решения дальнейшей судьбы соглашения о выходе страны из Европейского союза. В ходе обсуждения нового соглашения по Brexit Палата общин приняла поправку, внесенную исключенным из Консервативной партии депутатом Оливером Летвином, предусматривающую новую отсрочку Brexit. Таким образом, было решено, что правительство не может выносить соглашение с ЕС на голосование, пока не будут приняты все законы, необходимые для оформления упорядоченного выхода из ЕС в намеченный срок – 31 октября.

Между тем после решения парламента Великобритании отложить голосование по соглашению о Brexit в Европейской комиссии призвали британское правительство как можно быстрее проинформировать Брюссель о дальнейших шагах.





Все подробности в спецтеме Brexit

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама