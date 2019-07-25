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Туск поздравил Джонсона с новым назначением

25 июля, 02:02

Надеюсь встретиться с вами, чтобы обсудить в деталях наше сотрудничество, – сказал Туск

Фото: AFP

Президент Европейского Совета Дональд Туск поздравил Бориса Джонсона, возглавившего правительство Великобритании.

Об этом сообщается на сайте Европейского Совета, – пишет Укринформ.

"От имени Европейского Совета я хотел бы поздравить вас с назначением премьер-министром Великобритании и Северной Ирландии. Надеюсь встретиться с вами, чтобы обсудить в деталях наше сотрудничество", – говорится в поздравительном письме Туска.

Ранее Елизавета II приняла отставку предшественницы Джонсона Терезы Мэй. Вместе с ней в знак протеста против Джонсона свои должности оставили министры юстиции, финансов и по вопросам международного развития, а также замминистров культуры и иностранных дел Великобритании.


Напомним, что премьер-министр Тереза Мэй объявила об отставке с поста лидера британских консерваторов и главы правительства в мае. Ее решение не стало неожиданностью, так как из-за неудачи с Brexit, такой исход был весьма ожидаем.

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Тег Великобритания, Туск, джонсон

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Укринформ

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