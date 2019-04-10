Туск предложил "гибкое" продление срока Brexit

Cаммит ЕС собирается, чтобы рассмотреть просьбу премьер-министра Великобритании Терезы Мэй

Дональд Туск. Фото: Сегодня

Туск предложил "гибкое" продление срока Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/be0/77b/5c6be077bc491.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/be0/77b/5c6be077bc491.jpg 2019-04-10T01:27:01+03:00 Евросоюз Cаммит ЕС собирается, чтобы рассмотреть просьбу премьер-министра Великобритании Терезы Мэй

Председатель Европейского совета Дональд Туск в письме-приглашении на внеочередной саммит ЕС 10 апреля главам государств и правительств стран Евросоюза официально опубликовал озвученное ранее источниками СМИ предложение о "гибком" продлении срока Brexit.

Туск отметил, что в среду саммит ЕС собирается, чтобы рассмотреть просьбу премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о продлении срока выхода Соединенного Королевства из ЕС. Туск написал, что опыт Европейского совета, а также глубокие разногласия в Палате общин "дают нам мало оснований полагать, что процесс ратификации может быть завершен к концу июня".

"Сохраняющаяся неопределенность также будет вредна для наших предприятий и граждан. Наконец, если мы не сможем договориться о каком-либо следующем продлении, возникнет риск неупорядоченного Brexit без сделки", – объяснил глава Евросовета.

"Вот почему я считаю, что мы должны также обсудить альтернативное, более продолжительное расширение. Одним из возможных вариантов может быть гибкое продление, которое будет продолжаться только столько времени, сколько необходимо, и не более одного года, поскольку после этой даты нам необходимо будет единогласно принять решение по некоторым ключевым европейским проектам", – предложил Туск.

По его мнению, "гибкость позволит автоматически прекратить продление, как только обе стороны ратифицируют соглашение о выходе".

Туск сообщает в своем письме, что Мэй обратилась с просьбой продлить срок действия статьи 50 Договора о ЕС до 30 июня 2019 года. Она заверяет, что "политика правительства Великобритании по-прежнему состоит в том, чтобы покинуть ЕС упорядоченным образом", поэтому сейчас добивается консенсуса в Палате общин для ратификации соглашения.

В своем письме Мэй, отмечает Туск, признает, что, если Великобритания останется членом ЕС 23 мая 2019 года она по закону будет обязана провести выборы в Европейский парламент.

Председатель Евросовета призывает ввиду рисков, которые представляет собой Brexit для частных лиц и предприятий по обе стороны Ла-Манша, делать все возможное, чтобы избежать сценария без соглашения. Для этого он предлагает рассмотреть на саммите в Брюсселе просьбу премьер-министра Мэй о продлении срока Brexit.

Однако продление до 30 июня, считает Туск, увеличило бы риск повторения серии новых краткосрочных продлений и чрезвычайных саммитов.

Предлагаемый им "гибкий" срок, полагает он, позволит Великобритании свободно уйти, когда она будет готова. А Евросоюзу в составе 27 государств избежать повторных саммитов по Brexit.

По мнению Туска, "длительное продление обеспечит большую определенность и предсказуемость, устраняя угрозу постоянно меняющихся дат" в крайний срок.

"Кроме того, в случае сохранения тупиковой ситуации, такое более длительное продление позволило бы Великобритании пересмотреть свою стратегию Brexit", - отметил глава Евросовета.

В письме Туск заверяет европейских лидеров, что принцип, который исключает повторные переговоры по соглашению и начало переговоров о будущих отношениях до заключения соглашения, будет сохранен. При этом может обсуждаться политическая декларация о будущих отношениях.

Председатель Евросовета напоминает, что при этом "Соединенное Королевство останется государством-членом с полными правами и обязанностями" и, в любом случае, Великобритания сможет отменить действие статьи 50.

Ранее стало известно, что члены Палаты общин Великобритании поддержали еще одну отсрочку выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза – до 30 июня.

Соответствующее предложение премьер-министра Терезы Мэй, которая уже обратилась к Евросоюзу с такой просьбой, поддержали 420 членов нижней палаты британского парламента, тогда как против выступили 110 депутатов.

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